Lausanne a gagné la bataille des situations spéciales

Ce lundi, Lausanne a égalisé dans sa série face à Genève grâce à une prestation solide (5-1). Les Lions ont pu compter sur les situations spéciales pour faire la différence dans cet acte II à la Vaudoise aréna.

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne a passé un tiers de la première période avec un homme de moins sur la glace. Pire, il a disputé 1'52 à 3 contre 5 à la suite d'une pénalité plus qu'évitable d'Erik Brännström, qui a piétiné la canne d'un adversaire. Et pourtant, après 20 minutes, les Lions menaient 1-0 face à Genève-Servette. Un constat qui résume parfaitement l'acte II de ce quart de finale entre la troupe de Geoff Ward et celle de Ville Peltonen.

D'un côté, il y avait une équipe sûre d'elle lors des situations spéciales. C'est d'ailleurs ainsi que le LHC a ouvert la marque. Lors du premier tiers. En supériorité numérique, Théo Rochette a profité d'une passe dans sa course de Jason Fuchs pour tromper Stéphane Charlin. À l'inverse et avec près de 7 minutes en power-play, Genève se cassait les dents sur le jeu en infériorité numérique des Lausannois. «Les pénalités auraient pu tout changer, admet Geoff Ward. Mais notre box play a réalisé un gros match et Kevin (ndlr: Pasche, le gardien) a été excellent. On avait besoin qu'il fasse certains arrêts et il l'a fait.»

Le LHC a répondu à l'intensité

Par contre, le coach canadien du LHC sait aussi que c'était un avertissement sans frais face à certains des meilleurs joueurs de la Ligue. Jesse Puljujärvi, Sakari Manninen et Markus Granlund n'ont pas répondu présent lundi dans la capitale olympique. «Il faut apprendre de cela, souligne Geoff Ward. On ne peut pas se mettre autant en danger.»

Au fil du match, Lausanne a pris la confiance, tant dans son arrière-garde que devant le filet adverse. «Je pense que de tuer cette double infériorité numérique nous donne de l'énergie, appuie Aurélien Marti. Ensuite, on a su rester patients.» Avant de prendre le large au fil des minutes.

Là où les Lions ont été également meilleurs que samedi aux Vernets, c'est qu'ils ont su répondre au défi physique et à l'intensité des Aigles. Forcément, quand on pense à ces aspects, Aurélien Marti n'est jamais bien loin. «Ils pensaient qu'on ne pouvait pas répondre physiquement mais je pense que ce soir, on a montré la bonne réaction», souligne le défenseur vaudois.

«Aller de l'avant»

Finalement, les Lausannois ont pu apporter leur précieuse vitesse à cette partie, ce qui a eu pour effet de déstabiliser leurs adversaires. «Oui, mais c'est un facteur parmi tant d'autres, tempère Geoff Ward. Il ne faut pas oublier que, durant les play-off, il y a énormément de choses auxquelles il faut faire attention. Le plus important, maintenant, c'est d'aller de l'avant.»

Mais avant de penser aux Vernets mercredi, il est important de souligner l'excellent match de Drake Caggiula. L'attaquant canadien a été dans plusieurs bons coups ce lundi. Hormis sa déviation sur un tir d'Austin Czarnik, le No 96 a eu l'intelligence de redonner la rondelle à Damien Riat sur le 4-1 lausannois, alors qu'il était en bonne position pour shooter. «Le but était de faire bouger le plus possible le gardien donc j'ai feinté mon tir et j'ai réussi à le geler une demi-seconde sur place, analyse le passeur. Je suis heureux qu'on ait réussi à capitaliser là-dessus.»

L'ancien attaquant d'Edmonton se plaît à la Vaudoise aréna et cela se voit à son sourire au moment d'évoquer les fans et l'ambiance. «J'ai appris dès la première seconde où j'ai atterri ici que Lausanne et Genève ne s'aimaient pas trop, se marre-t-il. C'est différent que les rivalités en Amérique du Nord, bien plus intenses. Ce genre de match me procure beaucoup de plaisir.» Cela s'est vu, tant sur la glace qu'en zone mixte après.