Pour son premier but de la saison, Josh Jooris a offert la victoire à Genève-Servette contre Ambri-Piotta en marquant le 5-4 décisif. Pourtant, un concours de circonstances a fait que le Canado-Suisse était sur la glace à ce moment.

Josh Jooris a inscrit le but de la victoire. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a des soirées plus rationnelles que d'autres. Ce mardi soir, le match entre Genève-Servette et Ambri-Piotta n'était pas pour les cartésiens. Tant s'en faut. Et ce n'est donc pas un hasard si le neuvième et dernier but de cette rencontre était pour le moins particulier. Alors que les Grenat bénéficiaient de leur deuxième période de double supériorité numérique de la soirée, rien ne semblait tourner en leur faveur. Ce fut encore pire au moment où Sakari Manninen a brisé sa canne au moment de vouloir tromper Gilles Senn.

Le Finlandais, en fin de présence, a patiné vers le banc. Comme aucune canne ne lui a été tendue, il a sauté sur le banc et Josh Jooris a pris sa place. «Tout va très vite, rigole-t-il. À cet instant, je ne suis même pas vraiment sûr que c'était à moi de rentrer sur la glace. J'étais le plus proche du centre de la patinoire et je n'ai pas franchement réfléchi.»

«Tu y vas à l'instinct»

Grand bien lui a pris puisque quelques secondes plus tard, il trompait le gardien d'Ambri-Piotta pour inscrire son premier but de la saison. Une réussite qui a permis à Genève-Servette d'effacer un déficit de deux buts. Si la logique avait été respectée, ce n'est d'ailleurs probablement pas Josh Jooris qui aurait dû se retrouver à la place de «Manni». «Comme il est gaucher et moi droitier, cela change pas mal de choses pour l'organisation du power-play, précise-t-il. Mais en même temps, cela me permet d'avoir aussi un angle de tir différent.»

Josh Jooris n'était donc pas à sa place et sa canne n'était pas du bon côté... mais Genève a marqué. «Dans un moment comme celui-ci à 5 contre 3, tu y vas à l'instinct», rigole-t-il. Ville Peltonen, en charge du power-play, apprécie: «Il s'agissait déjà de notre deuxième période avec deux hommes de plus sur la glace. C'est déjà rare d'en avoir une.» Mais jusqu'au tir de Josh Jooris, le GSHC, comme depuis le début de saison, ne parvenait pas à faire grand-chose de cette chance en or. «Contrairement à nos matches précédents, j'ai préféré notre animation offensive en supériorité numérique, précise le coach finlandais. Nous nous sommes créés de bonnes chances et Markus Granlund a même raté une cage quasi vide. Je ne juge pas que sur le résultat, mais également sur la manière. Et ce soir, je pense que c'était un pas dans la bonne direction.»

Garder le 11-0 en tête

Mieux: les Aigles ont récolté neuf points lors des trois derniers matches. Trois victoires en 60 minutes depuis... l'incident. Une rencontre face à Lausanne dont Josh Jooris ne veut plus parler et qu'il ne mentionne pas non plus. «C'était important de réagir et nous l'avons fait. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tout était parfait. Ce soir encore, nous ne commençons pas bien le match. Nous devons vraiment être davantage affûtés lors de nos débuts de matches.»

Mais le vétéran sait aussi que la secouée ramassée à Lausanne peut avoir du bon, sur le long terme. «C'est un réveil pour tout le monde, précise-t-il. Mais je ne souhaiterais ce genre de réveil à personne (rires).» Ville Peltonen abonde. Lui aussi veut conserver cet arrière-goût amer quelque part: «Cela doit nous rendre plus fort. Ce serait une très grosse erreur de vouloir oublier cette correction. Nous devons nous en servir pour que cela n'arrive plus.»