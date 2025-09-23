Genève-Servette se sort du piège tendu par Ambri

Au terme d'une soirée totalement folle, Genève-Servette s'en est sorti sans dommage face à une coriace équipe d'Ambri-Piotta (5-4). Les Grenat poursuivent ainsi leur série positive avec un troisième succès de rang.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Décidément, les mardis semblent avoir été décrétés journées portes ouvertes du côté du Genève-Servette. Une semaine après le chaos lausannois (11-0), les Aigles ont vécu un nouveau match riche en buts. Par chance, ils ne sont pas tous tombés du même côté cette fois-ci. Ainsi le GSHC et Ambri-Piotta ont ravi les spectateurs au terme de cette rencontre riche en émotions, en buts et en erreurs en tous genres.

Lors de la première pause, un supporter grenat a prouvé qu'en cette soirée, il était possible de marquer de n'importe où (et pas quasi n'importe qui, sans lui faire injure). Depuis la ligne bleue opposée, le fan a remporté le concours en glissant le palet dans un trou de souris à plusieurs dizaines de mètres de là.

Le ton était donné alors que le score n'était, à cet instant, «que» de 1-2 pour Ambri-Piotta. Dario Bürgler (0-1), Giancarlo Chanton (1-1) et Jesse Virtanen (1-2) avaient trompé les gardiens adverses. Mais on était loin d'imaginer la soirée prendre un tournant délirant dans les minutes suivantes.

Puljujärvi enfin buteur

C'est durant le second tiers-temps que la rencontre est devenue totalement folle. En à peine plus de quatre minutes, le score est passé de 1-2 à... 4-4! Oui, cinq buts ont été inscrits en 242 secondes. Un enchaînement asphyxiant entre la 34e et la 38e entamé par Jan Rutta. Le défenseur tchèque a profité d'un temps-fort genevois pour se trouver en position idéale face à Gilles Senn. En une minute, Nic Petan et Dominic Zwerger ont donné deux longueurs d'avance aux visiteurs. De quoi éteindre les Grenat? Pas du tout!

Passeur ultra-prolifique depuis le début de saison, Jesse Puljujärvi s'est transformé en buteur pour permettre à son équipe de revenir à 3-4. Après neuf assists, il était temps que le meilleur compteur du GSHC ne trouve, lui aussi, le droit chemin. Quinze secondes plus tard, Jimmy Vesey profitait d'un caviar de Vincent Praplan pour égaliser et permettre aux spectateurs de vivre un troisième tiers-temps à suspense.

Moins riche en buts, l'ultime reprise n'a pas été moins animée. Genève aurait pu (et même dû) prendre l'avantage dès la 46e minute lors d'une période de 5 contre 3. Markus Granlund a trouvé le poteau. Le Finlandais a été imité par Jan Rutta deux minutes plus tard. Une nouvelle période de double supériorité numérique a permis aux hommes de Yorick Treille de prendre un premier avantage grâce à Josh Jooris. Alors que le power-play genevois était chaotique, le Canado-Suisse a profité... d'une canne cassée pour se retrouver sur la glace. Prompt à sauter sur la glace, il a en effet pu se retrouver au bon endroit au bon moment (54e, 5-4). Une réussite a a permis aux Genevois de s'imposer. Depuis la déculottée ramassée à Lausanne, le GSHC en est désormais à trois victoires de rang et neuf points à leur compteur.