Genève-Servette a mis sous contrat Derick Brassard jusqu'au terme de la saison. Le Québécois avait mis un terme à sa carrière en 2024 et va donc revenir au jeu avec les Grenat.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La semaine dernière, nous annoncions l'intérêt de Genève-Servette pour enrôler le Canadien Derick Brassard. Aujourd'hui, la formation des Vernets confirme avoir mis sous contrat l'attaquant jusqu'au terme de la saison.

Dans un communiqué du club, le directeur sportif, Marc Gautschi, a détaillé les raisons de son engagement: «Derick est la solution idéale au profil recherché. Grâce à son intelligence de jeu élevée et à son style de jeu fiable, il pourra aider l’équipe immédiatement. Au-delà de ses statistiques et de son parcours impressionnants, son leadership affirmé sera un atout majeur sur la glace comme dans le vestiaire, afin d’aider le groupe à atteindre ses objectifs ambitieux».

Âgé de 38 ans, Brassard a disputé plus de 1000 matchs dans la NHL. Opéré de la cheville au printemps 2023, il avait mis sa carrière en suspens avant d’entamer, ces derniers mois, un retour progressif sur la glace. «J'avais déjà eu des contacts avec lui pour le faire venir à Genève en 2023, nous avait confié Marc Gautschi la semaine dernière. Durant l'été, il a beaucoup patiné au Canada pour se maintenir en forme, Et ces deux derniers mois, il a fait une sorte de camp d'entraînement pour se remettre à niveau. Donc sa condition physique ne m'inquiète pas.»

À Genève, il remplacera numériquement Taylor Beck, parti en Russie après deux premiers mois décevants. Outre le nouveau venu Derick Brassard, les Aigles possèdent six joueurs étrangers sous contrat: deux défenseurs et quatre attaquants. L'ajout d'un élément expérimenté comme Derick Brassard amènera un sérieux intérêt autour du club genevois.