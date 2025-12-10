Une légende de NHL pour renforcer Genève-Servette?

Genève-Servette est sur une piste inattendue pour se renforcer. Les Grenat sont en effet intéressés à signer Derick Brassard, un joueur à plus de 1000 matches en NHL qui a pris sa retraite voici une année et demie.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Tout commence mercredi dernier avec le téléphone d'une source habituelle. «Je crois que Derick Brassard va jouer en Suisse, je te laisse chercher où.» Quelques recherches suffisent à se rendre compte que l'attaquant québécois a mis un terme à sa carrière voici plus d'une année. Le nom ne doit pas être le bon. «Si, si je t'assure», précise notre interlocuteur souvent bien informé.

Et en effet, après avoir fait plusieurs coups de fil, il paraît clair que le tuyau n'est pas percé. «Regarde en Romandie, je crois qu'il va jouer à Genève», nous a confié un autre connaisseur du milieu, en début de semaine. Et c'est bel et bien le GSHC qui explore cette piste pour renforcer son effectif offensif.

Déjà de l'intérêt en 2023

Selon nos informations, le club se penche sur le dossier Derick Brassard, ancien centre de NHL, absent des patinoires professionnelles depuis 2024. «Oui, je suis intéressé par lui, nous confirme Marc Gautschi, surpris que l'information soit sortie si rapidement. Il y a une possibilité qu'il veuille jouer à nouveau et nous sommes clairement sur les rangs.»

Âgé de 38 ans, Brassard a disputé plus de 1000 matchs dans la NHL. Opéré de la cheville au printemps 2023, il avait mis sa carrière en suspens avant d’entamer, ces derniers mois, un retour progressif sur la glace. «J'avais déjà eu des contacts avec lui pour le faire venir à Genève en 2023, précise Marc Gautschi. Durant l'été, il a beaucoup patiné au Canada pour se maintenir en forme, Et ces deux derniers mois, il a fait une sorte de camp d'entraînement pour se remettre à niveau. Donc sa condition physique ne m'inquiète pas.» Il y a fort à parier que le GSHC lui propose d'abord un contrat à l'essai.

Drafté en 2006

Son dernier match, Derick Brassard l'a joué le 31 mars 2023 avec les Ottawa Senators. Lors de son ultime saison dans le plus prestigieux championnat du monde, il a totalisé 23 points en une soixantaine de matches, preuve que son flair offensif était toujours de la partie. L'attaquant avait été drafté en 2006 par les Columbus Blue Jackets. Au cours de sa carrière, il a remporté un titre mondial avec l'équipe canadienne, c'était en 2016.

Il ne s'agirait pas de sa première expérience en Europe. Il avait en effet porté le maillot de Salzbourg durant une grève en NHL. Son passage en Autriche avait toutefois été bref, puisqu'il n'avait disputé que six rencontres.

À Genève, il remplacerait numériquement Taylor Beck, parti en Russie après deux premiers mois décevants. Actuellement, les Aigles possèdent six joueurs étrangers sous contrat: deux défenseurs et quatre attaquants. L'ajout d'un élément expérimenté comme Derick Brassard amènerait un sérieux intérêt autour du club genevois.



