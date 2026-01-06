Grande première pour Genève-Servette face à Rapperswil!

Genève-Servette pourra compter sur Jason Akeson ce mardi soir pour la première fois cette saison. L'attaquant d'origine canadienne a enfin obtenu son passeport et est donc autorisé à évoluer en tant que joueur suisse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Genève-Servette a eu raison de se montrer patient dans le «dossier» Akeson. Après quatre mois de latence administrative, le Canadien peut enfin patiner en tant que joueur à licence suisse dès ce mardi soir. Il a en effet obtenu son passeport à croix blanche en ce tout début d'année.

«Ce qui est frustrant, c'est que je ne suis pas du tout maître de mon destin», nous avait-il confié durant la dernière Coupe Spengler. Pour les fêtes de fin d'année, il avait été prêté à Helsinki afin de se remettre en jambes. Un excellent timing puisqu'une semaine plus tard, il est donc autorisé à porter le maillot grenat sans utiliser une licence étrangère.

Une profondeur bienvenue

Les derniers mois ont été compliqués pour lui. Arrivé durant l'été à Genève en provenance d'Italie, Jason Akeson - et les dirigeants grenat - espéraient que son dossier soit réglé plus rapidement. Mais les semaines sont devenues des mois, si bien qu'on en était venu à se demander s'il pourrait jouer cette saison. «Cela fait 15 ans que je suis professionnel et je n'ai jamais passé une aussi longue période en tribunes», avait-il regretté du côté de Davos, fin décembre.

Mais le grand jour est enfin là pour Jason Akeson qui sera sur la glace ce mardi soir face à Rapperswil. À 35 ans, le joueur à vocation offensive pourrait bien être une arme secrète pour ce GSHC qui a souvent dû faire face à de nombreuses blessures. Pour certaines rencontres, le coach Ville Peltonen avait dû se résigner à aligner des défenseurs en attaque. Le début de saison de Jason Akeson ne pouvait donc pas si bien tomber.

Bon joueur de AHL

S'il débarque en provenance d'un championnat d'Italie pas franchement relevé, Jason Akeson possède un parcours intéressant avec 15 matches de NHL, mais surtout plus de 400 en AHL. En deuxième division nord-américaine, le joueur de 35 a inscrit 0,82 point par match entre 2011 et 2018. En Europe, il a terminé meilleur compteur du championnat allemand de DEL à deux reprises lors des saisons 2020/2021 et 2021/2022 avec respectivement 45 et 68 points à son compteur.

Il aura évidemment besoin d'un peu de temps pour se mettre dans le rythme. Mais il sera intéressant de l'évaluer dès ce mardi soir aux Vernets.