il y a 13 minutes

Le staff technique en place jusqu'en fin de saison à Ambri-Piotta

Ambri-Piotta finira la saison de National League avec le staff actuellement en place. Eric Landry et son assistant René Matte continueront ainsi de diriger les biancoblu.

Photo: Pius Koller

Le directeur technique Alessandro Benin est lui aussi confirmé jusqu'au terme de l'exercice, a indiqué le club tessinois. Le 8 octobre, l'entraîneur Luca Cereda et le directeur sportif Paolo Duca avaient démissionné et causé un coup de tonnerre en Léventine.

Ambri-Piotta a également annoncé le tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Elle se tiendra le 8 février 2026.