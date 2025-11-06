Le staff technique en place jusqu'en fin de saison à Ambri-Piotta
Ambri-Piotta finira la saison de National League avec le staff actuellement en place. Eric Landry et son assistant René Matte continueront ainsi de diriger les biancoblu.
Le directeur technique Alessandro Benin est lui aussi confirmé jusqu'au terme de l'exercice, a indiqué le club tessinois. Le 8 octobre, l'entraîneur Luca Cereda et le directeur sportif Paolo Duca avaient démissionné et causé un coup de tonnerre en Léventine.
Ambri-Piotta a également annoncé le tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Elle se tiendra le 8 février 2026.
Keanu Derungs prolonge à l'EHC Kloten
Keanu Derungs (23 ans) restera à l'EHC Kloten. L'attaquant a prolongé son contrat de deux ans, jusqu'à la saison 2027/28, a annoncé le club. Originaire de Kloten, il avait rejoint l'équipe de la ville aéroportuaire pour la saison 2022/23 après un bref passage au Canada et à Genève-Servette.
«Il est un élément essentiel pour l'avenir de l'EHC Kloten», a souligné le directeur sportif Ricardo Schödler dans le communiqué de presse.
Changements au sein du comité de l’équipe nationale
Suite à la démission de Paolo Duca (44 ans) de son poste de directeur sportif d’Ambri, un siège s’est naturellement libéré au sein du Comité des équipes nationales (CEN). Duca sera remplacé par Martin Steinegger (53 ans), directeur sportif de Bienne.
Conformément à l’accord de coopération avec la fédération, la Ligue nationale dispose de quatre sièges sur les neuf que compte cet organe consultatif. Les principales responsabilités du CEN consistent à «conseiller le directeur sportif et la direction de la SIHF concernant la nomination et la révocation des entraîneurs de toutes les équipes nationales».
Martin Steinegger a été nommé à l’unanimité par le conseil d’administration de la Ligue nationale et élu à l’unanimité par les directeurs sportifs de la Ligue nationale. Outre Martin Steinegger, la Ligue nationale sera représentée au sein du Comité technique national par Peter Zahner (ZSC Lions), Marc Gianola (Davos) et Reto Kläy (EVZ).
Cascades de blessures à Berne
Berne devra se passer jusqu'à la fin de l'année du défenseur Samuel Kreis et de l'attaquant Marco Müller. Comme l'a annoncé le club, actuellement 12e du classement de National League et en pleine crise, les deux joueurs seront indisponibles pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure au haut du corps.
Blessés, Simon Moser et Miro Aaltonen sont également toujours indisponibles pour le SCB. Benjamin Baumgartner est quant à lui forfait pour ce week-end en raison d'une blessure au bas du corps.
Daniil Ustinkov passe de Zurich à Rapperswil
Rapperswil annonce une nouvelle recrue pour la saison à venir. Le jeune défenseur Daniil Ustinkov quitte les Zurich Lions pour rejoindre l'autre rive du lac de Zurich où il a signé pour 2 ans.
Il y a un an, ce joueur de 19 ans, d'origine russe, était considéré comme un candidat prometteur pour la draft NHL, mais il n'a finalement pas été repêché.
Depuis ses débuts en National League en février 2023, le défenseur international M20 a disputé 45 matches pour Zurich. Il a toutefois principalement joué pour les GCK Lions en Swiss League.
Dominik Schlumpf sous enquête
Sans surprise, le défenseur de Zoug Dominik Schlumpf est sous enquête après son coup de coude à la tête de Matthew Verboon. L’arrière avait provoqué la colère de Ville Peltonen, coach de Genève. Le Finlandais avait déploré que les arbitres ne protègent pas davantage les joueurs.
Touché à la tête, Matthew Verboon n’est plus réapparu après cette action. Le Zougois n’avait pas été pénalisé sur la glace et pourrait donc être suspendu rétroactivement.
Première sélection pour le Davosien Nico Gross
Ce rendez-vous finlandais sera le premier d'une saison qui aura les Jeux olympiques et les Mondiaux 2026 à domicile comme points d'orgue. Patrick Fischer a convoqué un néophyte en la personne du défenseur de Davos Nico Gross (25 ans). Celui-ci est l'un des huit joueurs sélectionnés évoluant dans le club grison actuellement leader de National League.
Ils ne seront par contre pas présents à mi-décembre lors de l'étape suisse, car ils seront ménagés en raison de la Coupe Spengler qui aura lieu du 26 au 31 décembre. Nicolas Baechler est le seul représentant du champion en titre, les Zurich Lions.
Par rapport à l'équipe vice-championne du monde au printemps, dix éléments sont convoqués. Le gardien Sandro Aeschlimann, ainsi que trois défenseurs et six attaquants. Comme deuxième gardien, Patrick Fischer a choisi le vétéran Reto Berra. Les Suisses s'envoleront mardi pour la Finlande, qu'ils affronteront jeudi. Samedi et dimanche, ils joueront respectivement contre la Suède et la Tchéquie.
«Après des Mondiaux couronnés de succès, nous voulons poursuivre sur notre dynamique positive. Le but est que l'équipe continue à croître. Il faut aussi travailler de manière conséquente à chaque position et nous préparer de manière optimale pour les Jeux olympiques et les Mondiaux à domicile», a expliqué le sélectionneur dans un communiqué de Swiss Ice Hockey. Patrick Fischer sera assisté à Helsinki par Marcel Jenni et Lars Leuenberger, l'actuel assistant de Fribourg-Gottéron.
David Sklenicka continue avec Zoug
Le défenseur international tchèque de 29 ans a obtenu une prolongation de contrat pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au printemps 2028, a annoncé lundi le club de Suisse centrale.
Sklenicka, qui a fait la saison dernière ses débuts en National League avec Lausanne, a notamment fait sensation avec un triplé à la mi-septembre contre Fribourg-Gottéron. Il a déjà réussi 13 points (dont 4 buts) cette saison en 19 matches, et dispose du plus grand temps de glace chez les Zougois avec une moyenne de 23'22.
Légère blessure pour Marcus Sörensen
Touché à la tête lors du match de vendredi à Zurich à la suite d’une charge de Willy Riedi, Marcus Sörensen est absent pour le derby des Zähringen ce samedi. Le Top Scorer fribourgeois est annoncé blessé pour la rencontre face à Berne.
La veille à la Swiss Life Arena, le Suédois a été victime d’une charge du No 8 zurichois en toute fin de match (58e). Il n’a, par la suite, plus remis un patin sur la glace lors de cette victoire en prolongation. Avec cette absence, le maillot à flammes revient à Sandro Schmid.
«Il s’est entraîné ce matin et allait assez bien après l’entraînement, explique Gerd Zenhäusern, directeur sportif. Mais cet après-midi, il ne se sentait pas à 100%. Bon espoir, de retour. Tous les indicateurs médicaux étaient au vert mais comme il ne le sentait pas trop, on n’a pas voulu prendre de risque. On a bon espoir qu’il soit de retour mardi.»
Le dirigeant est un peu amer quand au fait qu’aucune enquête n’a été ouverte: «Quand Marcus Sörensen apparaît touché, là on voit tout de suite une enquête. Mais quand il y a un coup de coude à la tête, on ne voit rien passer.»
Rapperswil sans Albrecht pendant plusieurs mois
Les Rapperswil-Jona Lakers devront sans doute se passer de Yannick-Lennart Albrecht au moins jusqu'à la fin de l'année. Le centre de 31 ans sera absent dix à douze semaines en raison d'une blessure au genou.
Yannick-Lennart Albrecht s'est blessé mardi lors du match à l'extérieur remporté 2-1 par Lausanne.
Tim Berni suspendu ce week-end
Auteur d'une charge appuyée sur Harrison Luc Schreiber lors du match entre Kloten et Genève mardi soir, Tim Berni connaît sa sanction. Le Zurichois du GSHC, qui a écopé de cinq minutes et d'une pénalité de match sur le coup, est désormais suspendu pour deux matches. Il va ainsi manquer le déplacement à Ambri ce vendredi et la réception de Bienne ce samedi.
En plus de cela, le défenseur grenat doit aussi payer une amende de 4000 CHF.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
23
18
40
4
EV Zoug
21
6
37
5
ZSC Lions
22
17
37
6
Genève-Servette HC
22
-9
36
7
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
8
HC Lugano
21
12
34
9
EHC Bienne
21
0
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
21
-33
11