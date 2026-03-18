Zoug ou «Rappi»: Quel est l'adversaire idéal pour Fribourg?

Fribourg Gottéron ne connaît toujours pas son adversaire en play-off. Dès vendredi, les Dragons se frotteront à Zoug ou à Rapperswil. Alors, quel est l'adversaire le plus favorable? Analyse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Comme Rapperswil a perdu le premier tour du play-in face à Zoug, Fribourg Gottéron ne connaît toujours pas son adversaire en quarts de finale des play-off. Les Dragons se frotteront à Rapperswil si les Saint-Gallois dominent Berne ce mercredi soir (victoire 2-1 au match aller). Dans le cas contraire, l'équipe de Roger Rönnberg sera opposée à Zoug au premier tour des séries éliminatoires. Quel est l'adversaire le plus favorable pour les joueurs de la BCF Arena? On tente d'y voir plus clair.

La forme du moment

Lors des dix derniers matches de la saison régulière, ce sont les Saint-Gallois qui ont fait la meilleure impression puisqu'ils ont remporté 17 points contre seulement 14 aux joueurs de Suisse centrale. Il faut toutefois noter que le EVZ ne jouait plus grand-chose sur la fin de saison, tandis que «Rappi» avait encore un espoir théorique d'accrocher le Top 6. Lors du premier tour du play-in, Zoug a d'ailleurs été meilleur puisque les hommes du «pompier» Benoît Groulx se sont imposés face à Rapperswil. Verdict: Match nul.

Les confrontations directes

Les Fribourgeois ont un avantage net face à l'une des deux équipes. Et c'est probablement contre-intuitif si l'on pense au standing des adversaires potentiels. En saison régulière, les Romands ont battu à quatre reprises... Zoug. Certes, les deux victoires en Suisse centrale ont été remportées lors des tirs aux buts, mais les Dragons ont un avantage net puisqu'ils ont gagné dix points sur douze face au EVZ. À l'inverse, Fribourg Gottéron a perdu deux de ses quatre matches contre Rapperswil et ne s'est jamais imposé à domicile contre les Saint-Gallois. Avec seulement cinq points remportés sur douze, les hommes de Roger Rönnberg n'ont pas été à la fête face «Rappi». Verdict: Autant jouer contre Zoug.

La valeur du contingent

Sur le papier, il n'y a pas franchement photo entre Rapperswil et Zoug. Les hommes de Benoît Groulx possèdent des étrangers potentiellement plus dominants et des joueurs suisses de tout premier plan. Outre Tyler Moy du côté de Rapperswil, aucun élément à croix blanche n'arrive à la cheville de Grégory Hofmann. Et les Mike Künzle, Sven Senteler et Tobias Geisser n'ont pas franchement leur pareil dans le vestiaire d'en-face malgré la polyvalence sous-évaluée d'un couteau suisse comme Nico Dünner. Toujours est-il que si le papier devait parler, Fribourg Gottéron aurait sûrement envie de jouer davantage Rapperswil que Zoug. Verdict: Autant jouer Rapperswil.

Le facteur X

Oui, Leonardo Genoni n'a pas livré la saison la plus aboutie de sa carrière. Mais le gardien international suisse peut à tout moment se muer en muraille infranchissable. Personne de sensé ne voudrait affronter le septuple champion de Suisse sur une série au meilleur des sept matches. Et les Fribourgeois sont probablement de cet avis également. Devant le filet, Zoug possède un atout XXL que Rapperswil n'a pas. Verdict: Autant jouer Rapperswil.

Verdict

Certes, Rapperswil a mieux terminé la saison régulière que le EVZ. Mais les Zougois ont gagné le play-in contre les Saint-Gallois et possèdent le meilleur contingent et peuvent compter sur Leonardo Genoni devant le filet. Même si Zoug a mieux convenu que «Rappi» à Fribourg Gottéron en saison régulière, les Dragons ont tout intérêt à affronter les joueurs de la St.Galler Kantonalbank Arena à compter de ce vendredi en quarts de finale des play-off.

Est-ce que ce sera le cas? Réponse en fin de soirée.