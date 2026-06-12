Quatre départs chez le champion de Swiss League
Le HC Sierre se sépare de quatre joueurs en vue de la prochaine saison. Le champion de Swiss League a annoncé vendredi les départs de Timothy Kast, Stéphane Patry (déjà officialisé à Viège), Roberts Cjunskis et Jakob Lee.
Timothy Kast sort d'une saison à 27 points en 36 matches pour son retour au jeu après une pause de deux ans, alors que Roberts Cjunskis et Jakob Lee étaient prêtés par Lugano.
Source: ATS
Harold Kreis limogé de son poste de sélectionneur
Harold Kreis n'est plus le sélectionneur de l'Allemagne. Le Canado-Allemand a été forcé de quitter son poste après les derniers résultats décevants de l'équipe nationale.
Âgé de 67 ans, Harold Kreis occupait ce poste depuis trois ans. Son contrat aurait dû courir jusqu'au Championnat du monde qui se dérouleront en Allemagne au mois de mai prochain.
Au vu des récentes performances médiocres de l'équipe, la fin prématurée de son mandat n'est pas vraiment une surprise. Il y a trois ans, l'Allemagne avait remporté la médaille d'argent au Championnat du monde, mais lors des trois derniers tournois – deux Championnats du monde et les Jeux olympiques –, l'équipe a échoué dès la phase de poules.
Harold Kreis a également travaillé pendant de nombreuses années dans différents clubs, notamment en Suisse. Il a été sacré champion à deux reprises, en 2006 avec le HC Lugano et en 2008 avec les ZSC Lions.
Source: ATS
Les groupes du prochain Championnat du monde sont connus
Quelques jours seulement après la finale disputée à Zurich et la déception ressentie par tout un pays, la composition des groupes du prochain Championnat du monde de hockey sur glace a été dévoilée.
La Suisse évoluera dans le groupe A. Elle y retrouvera l’Allemagne, pays hôte de la compétition, la Finlande, tenante du titre, la Suède, la Lettonie, l’Autriche, la Slovénie ainsi que l’Ukraine, promue cette saison. Les rencontres de ce groupe se dérouleront à Düsseldorf.
Dans le groupe B, le Canada, les États-Unis, la République tchèque, la Slovaquie, la Norvège, le Danemark, la Hongrie et le Kazakhstan, également promu, s’affronteront à Mannheim.
Le match d’ouverture du tournoi est prévu dans le stade de football de Schalke. Il pourrait notamment opposer la Suisse à un adversaire encore à confirmer.
Nouveau renfort pour le HCB
Le HC Bienne continue de se renforcer en vue de la saison prochaine. Les Seelandais ont annoncé mercredi l’arrivée de l’attaquant canadien Andrew Agozzino.
Avec un contrat courant jusqu’en 2027, Agozzino apportera une expérience solide en Amérique du Nord. Il compte 43 matches de NHL (12 points) et a passé le reste de sa carrière dans les ligues mineures. La saison dernière, il a inscrit 39 points en 56 rencontres d’AHL avec les Tucson Roadrunners, club ferme de l’Utah Mammoth.
Kevin Etter quitte Fribourg-Gottéron
Formé à Fribourg, Kevin Etter (23 ans), quitte définitivement Fribourg-Gottéron pour s’engager avec le HC Thurgovie en Swiss League. Comme l’a annoncé le HCT mardi, l’ailier du récent champion de Suisse a signé un contrat définitif avec le club thurgovien. Un environnement qu’il connaît déjà bien: depuis 2023, il a disputé 126 rencontres sous les couleurs du HC Thurgovie dans le cadre de prêts successifs, même si une blessure l’a privé des derniers play-off.
Passé par toutes les catégories de jeunes de Fribourg-Gottéron, l’attaquant a également disputé 54 matches de National League au cours de sa carrière. Dans son communiqué, le HC Thurgovie souligne que Kevin Etter représente une pièce importante de son effectif. Le joueur a déjà repris l’entraînement avec sa nouvelle équipe et participe actuellement à la préparation estivale.
Marco Bayer au GSHC
Marco Bayer a trouvé un nouveau job un mois après avoir dû quitter son poste d'entraîneur des Zurich Lions. Le Zurichois de 53 ans sera l'un des deux assistants du Suédois Sam Hallam à Genève-Servette, a annoncé le GSHC mardi. L'autre adjoint du nouveau coach des Aigles sera son compatriote Christer Olsson.
Simon Holdener signe à Davos
Préparateur physique de Fribourg Gottéron entre 2019 et 2026, Simon Holdener a été prié de faire ses valises cet été. Selon «La Liberté», le Bernois ne se retrouvait plus dans la vision de son nouvel entraîneur, Roger Rönnberg.
Du champion en Suisse, le préparateur physique passe chez le finaliste. Ce jeudi, le HC Davos a officialisé l'arrivée de Simon Holdener, tout comme celle de l'attaquant Harrison Luc Schreiber. L'ancien joueur de Kloten et de Zurich a signé un contrat de deux ans avec les Grisons.
Victor Söderström au HCB
Le défenseur suédois Victor Söderström s'est engagé avec Bienne jusqu'en avril 2028. Ce joueur de 25 ans que Bienne qualifie de "discipliné et d'excellent patineur" arrive en provenance de Boston, où il a disputé 8 matches de NHL (1 assist), évoluant principalement en AHL avec l'équipe ferme de Providence. Il a été champion du monde M18 en 2019 avec la Suède.
Jeremi Gerber quitte Gottéron
Fribourg-Gottéron a annoncé le départ de Jeremi Gerber ce jeudi. Après deux années passées chez les Dragons en National League, l'avenir de l'attaquant de 26 ans n'est pas encore connu.
Arrivé de Lugano en 2024, l'Emmentalois a disputé 124 matches avec Fribourg pour 17 points inscrits, dont sept lors de la campagne de play-off qui a vu Gottéron devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire ce printemps. Gerber a notamment inscrit le but décisif lors de l'acte VI face à Davos en prolongation, permettant aux hommes de Roger Rönnberg de revenir à 3-3 dans la série.
Raphael Diaz prolonge avec Zoug
A 40 ans, Raphael Diaz poursuit sa carrière. Le défenseur a prolongé d'une saison son contrat avec Zoug.
«Pur» Zougois, le natif de Baar a commencé sa carrière dans la cité du kirsch il y a 23 ans. Sous les couleurs zougoises, puis en NHL qu'il a rejointe en 2011, il a forgé son talent qui a fait de lui un des piliers de l'équipe de Suisse (vice-champion du monde en 2013 et 2018).
Après sa carrière outre-Atlantique, Diaz est revenu une première fois à Zoug en 2019, menant l'équipe à la victoire en Coupe en 2019 et au titre national en 2021.
Il s'est ensuite engagé pour quatre ans avec Fribourg Gottéron, avant de revenir en Suisse centrale la saison dernière, qui n'a pas été facile pour lui. Il a été gêné pendant des mois par les séquelles d'une blessure à la tête. Il n'a disputé que 18 matches.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42