Pourquoi plus personne ne veut venir à Bienne?

Il fut un temps où Bienne était une équipe importante sur le marché des transferts. Le directeur sportif Martin Steinegger attirait dans le Seeland des joueurs comme Jonas Hiller, Damien Brunner, Luca Cunti ou Beat Forster, et il veillait aussi à ce que Gaëtan Haas revienne à la Tissot Arena après son aventure en NHL.
Mais actuellement, le HC Bienne, qui se trouve en pleine mutation et lutte pour une place en play-in, connaît une période creuse en matière de transferts. Bienne fait partie, avec Ajoie, Ambri et étonnamment Genève-Servette, des clubs qui n'ont encore officiellement engagé aucun joueur pour la saison prochaine.
Martin Steinegger est impatient
Ce n'était pas le plan de Martin Steinegger. «Je suis un peu impatient et j'aimerais faire quelque chose dans le domaine des attaquants du top 6 ou du top 9, aussi pour accélérer tout le développement de l'équipe. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été possible. Pour diverses raisons, nous n'avons pas pu approcher des joueurs qui pourraient nous aider efficacement dans ce domaine.»
Martin Steinegger n'est pas vraiment intéressé par les jeunes joueurs, car il en a lui-même suffisamment grâce à la forte relève biennoise avec de grands talents comme Jonah Neuenschwander, Niklas Blessing, Léo Braillard ou Nolan Cattin, ni par les défenseurs: «Nous ne voulons pas prendre de joueurs qui concurrencent directement nos jeunes joueurs, qui ralentissent leur développement ou même qui l'interrompent.»
Le développement est source d'inquiétude
Nous ne ferons donc pas simplement «un quelconque transfert sous la panique pour pouvoir annoncer quelque chose, poursuit Martin Steinegger. Nous sommes également prêts à poursuivre sur la voie actuelle. Le cas échéant, nous serons contraints de le faire.»
Mais il n'apprécie pas du tout toute l'évolution du marché des transferts, la différence avec les grands qui écument le marché se creuse de plus en plus: «Nous avons tendance à nous diriger vers un championnat à deux vitesses.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
29
45
67
2
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
29
19
53
4
Genève-Servette HC
29
-1
50
5
Rapperswil-Jona Lakers
29
-4
48
6
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zoug
28
3
47
8
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Bienne
28
-6
36
10
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Berne
28
-17
30
14
HC Ajoie
29
-42
24