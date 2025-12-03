Pourquoi plus personne ne veut venir à Bienne?

La plupart des clubs ont bouclé leurs transferts pour la saison prochaine. Mais au HC Bienne, rien n'a été annoncé. Pourquoi? Blick a posé la question au directeur sportif Martin Steinegger.

Marcel Allemann

Il fut un temps où Bienne était une équipe importante sur le marché des transferts. Le directeur sportif Martin Steinegger attirait dans le Seeland des joueurs comme Jonas Hiller, Damien Brunner, Luca Cunti ou Beat Forster, et il veillait aussi à ce que Gaëtan Haas revienne à la Tissot Arena après son aventure en NHL.

Mais actuellement, le HC Bienne, qui se trouve en pleine mutation et lutte pour une place en play-in, connaît une période creuse en matière de transferts. Bienne fait partie, avec Ajoie, Ambri et étonnamment Genève-Servette, des clubs qui n'ont encore officiellement engagé aucun joueur pour la saison prochaine.

Martin Steinegger est impatient

Ce n'était pas le plan de Martin Steinegger. «Je suis un peu impatient et j'aimerais faire quelque chose dans le domaine des attaquants du top 6 ou du top 9, aussi pour accélérer tout le développement de l'équipe. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été possible. Pour diverses raisons, nous n'avons pas pu approcher des joueurs qui pourraient nous aider efficacement dans ce domaine.»

Martin Steinegger n'est pas vraiment intéressé par les jeunes joueurs, car il en a lui-même suffisamment grâce à la forte relève biennoise avec de grands talents comme Jonah Neuenschwander, Niklas Blessing, Léo Braillard ou Nolan Cattin, ni par les défenseurs: «Nous ne voulons pas prendre de joueurs qui concurrencent directement nos jeunes joueurs, qui ralentissent leur développement ou même qui l'interrompent.»

Le développement est source d'inquiétude

Nous ne ferons donc pas simplement «un quelconque transfert sous la panique pour pouvoir annoncer quelque chose, poursuit Martin Steinegger. Nous sommes également prêts à poursuivre sur la voie actuelle. Le cas échéant, nous serons contraints de le faire.»

Mais il n'apprécie pas du tout toute l'évolution du marché des transferts, la différence avec les grands qui écument le marché se creuse de plus en plus: «Nous avons tendance à nous diriger vers un championnat à deux vitesses.»