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Le club fait le ménage
Lugano se sépare de huit joueurs

Le HC Lugano secoue son effectif: Mike Sgarbossa rejoint Rapperswil après une résiliation anticipée. Sept autres joueurs quittent le club, tandis que plusieurs prolongations et arrivées ont été confirmées ce vendredi.
Publié: il y a 3 minutes
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Le contrat de Mike Sgarbossa avec le HC Lugano a été résilié.
Photo: Ivan Sokolov / HCL
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Carlo Steiner

Le HC Lugano a annoncé une série de décisions concernant son effectif. Le contrat de Mike Sgarbossa sera résilié prématurément d’un commun accord, un an avant son échéance. L’attaquant, qui évoluait récemment au CP Berne, rejoint les Rapperswil-Jona Lakers. Le club saint-gallois a confirmé ce vendredi matin la signature du joueur pour la saison prochaine.

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Par ailleurs, sept joueurs ne verront pas leur contrat prolongé. Le défenseur Nick Meile ainsi que les attaquants Brendan Perlini, Jiri Sekac, Curtis Valk, Jakob Lee, Robert Cjunskis et Stéphane Patry quittent le club. Ces trois derniers évoluaient récemment au HC Sierre en Swiss League, où ils ont remporté le titre mardi.

Dans le même communiqué, Lugano rappelle également les prolongations de contrat de Calle Dahlström (jusqu’en 2028), Zach Sanford (jusqu’en 2028), Lorenzo Canonica (jusqu’en 2029), Ramon Tanner (jusqu’en 2028), Cyrill Henry (jusqu’en 2029) et Aleksi Peltonen (jusqu’en 2027). Le club annonce en outre les arrivées d’Enzo Guebey (jusqu’en 2028), Harijs Cjunskis (jusqu’en 2029) et Jere Innala (jusqu’en 2028).

Concernant l’avenir de l’attaquant suédois Einar Emanuelsson, aucune décision n’a encore été prise. Le club indique qu’elle interviendra au cours de l’été. Enfin, Lugano annonce également le départ de l’entraîneur assistant Paolo Morini. Celui-ci restera toutefois à disposition du club durant l’été pour encadrer les entraînements.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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