Actuellement blessé, Marcus Sörensen était présent à la BCF Arena pour voir la victoire des Dragons face à Langnau (4-3 tab). Le Top Scorer fribourgeois a même passé une partie du match non loin du kop.

Matthias Davet Journaliste Blick

Évidemment, Marcus Sörensen aurait préféré être sur la glace ce mardi pour la réception de Langnau. Blessé au bas du corps lors du dernier match à Lugano, le Top Scorer fribourgeois sera absent au moins jusqu'à la pause des Jeux olympiques et doit donc prendre son mal en patience.

Le match face aux Tigres, il l'a d'abord vécu en tribunes assises. Puis, il a rejoint une connaissance un étage plus bas. «Je le cherchais et je suis venu ici parce que je voulais être avec lui», explique, tout simplement, Marcus Sörensen. «Ici», c'est en tribunes debout, dans la dernière rangée du gradin fribourgeois. Béquilles à la main et sourire aux lèvres, le Suédois a alterné entre regarder ses coéquipiers et prendre quelques selfies avec les fans lors du deuxième tiers et de la deuxième pause.

«Franchement, c'est sympa de prendre des photos, on a l'impression de rendre un peu à la communauté, souffle le meilleur compteur de Fribourg. J'aime être ici et faire partie de cette ambiance.» Un public qui, a défaut de chanter le nom de son chouchou suédois, a acclamé le jeune Yannik Boppart, héros de la soirée pour son premier match a à peine 19 ans.

Béquilles en main et sourire aux lèvres

C'est béquilles en main que Marcus Sörensen a pu apprécier la prestation de son jeune coéquipier. N'est-ce pas un problème de rester là avec une blessure au bas du corps? «Non non, je n'ai pas besoin de me lever et je peux rester debout», calme-t-il.

En plus de la victoire face à Langnau, certains supporters ont donc pu profiter de cette soirée pour échanger une photo et quelques mots avec Marcus Sörensen. Un joli geste de la part du Suédois et de beaux souvenirs pour les fans.