Ludvig Johnson suspendu pour un match et sanctionné
Le joueur de Fribourg Gottéron, Ludvig Johnson, a été suspendu pour un match et sanctionné d’une amende de 1'000 CHF (frais de procédure inclus) pour une charge contre la bande sur Christopher Tierney, du HC Ambri-Piotta, lors de la rencontre du 27 janvier 2026 entre Fribourg Gottéron et Ambri-Piotta.
Igor Jelovac suspendu un match
Igor Jelovac est suspendu pour un match de National League. Le défenseur de Rapperswil avait administré un cross-check sur Yanick Sablatnig le samedi 24 janvier lors de la rencontre face à Bienne. Il doit en outre s'acquitter d'une amende de 1500 francs.
Le HCC nomme un nouvel entraîneur
Deux jours après s'être séparé de Louis Matte, La Chaux-de-Fonds a nommé un nouveau coach: Teppo Kivelä. L'entraîneur finlandais officiera jusqu'au terme de la présente saison.
Ancien joueur professionnel, Teppo Kivelä connaît bien la Swiss League, lui qui a entraîné Winterthour entre 2020 et 2023. Cette saison, il était à la tête de Gherdëina, équipe italienne qui évolue en Alps Hockey League.
Lausanne HC: des nouvelles de Vouardoux, Kahun et Czarnik
Touchés vendredi soir lors de la rencontre à Kloten, Nathan Vouardoux et Austin Czarnik n'ont finalement pas de problème majeur. Tous deux seront à disposition du coach, Geoff Ward, pour la réception de Rapperswil, dimanche (15h45).
Dominik Kahun est également rétabli de sa blessure au poignet qui l'a tenu éloigné des patinoires depuis début novembre. Il était censé tenir sa place en banlieue zurichoise, mais un problème intestinal l'a forcé à jeter l'éponge. Il pourrait bien devoir également faire l'impasse sur la rencontre dominicale. Mais son retour au jeu n'est désormais plus qu'une question de jours.
Sierre s'envole au classement
Gros succès de Sierre à Bâle pour cet unique match de Swiss League. Le leader valaisan s'est imposé 6-0.
Cette large victoire, aidée par un triplé de Samuel Asselin, permet aux joueurs de Chris McSorley de prendre huit points d'avance sur Thurgovie et La Chaux-de-Fonds. Mais attention, car les Alémnaiques comptent trois matches de moins.
Fribourg Gottéron active sa neuvième licence étrangère
Le HC Fribourg-Gottéron a annoncé l'arrivée de Ty Rattie pour la fin de saison, un attaquant canadien expérimenté qui a brillé en Suède, NHL, KHL et Finlande. Retrouvez toutes les informations dans cet article.
Une absence de chaque côté
Le derby lémanique entre Lausanne et Genève va se disputer sans deux titulaires réguliers. Le Lausanne HC doit composer sans Iñaki Baragano, blessé selon la feuille de match. «Au jour le jour», nous glisse-t-on du côté du LHC. Point positif pour les Lions, le retour de Raphael Prassl dans le quatrième trio, aux côtés de Floran Douay et Benjamin Bougro.
Côté GSHC, l’absence est un peu plus majeure. Troisième meilleur compteur de l’équipe, Sakari Manninen, grippé, n’a pas fait le trajet avec l’équipe jusqu’à la Vaudoise aréna. À voir l’évolution de sa maladie, il pourrait être de retour vendredi pour le déplacement à Langnau.
Deux joueurs de National League sanctionnés pour simulation
Deux joueurs de National League ont été sanctionnés pour simulation et écopent chacun d’une amende de 2000 francs. Il s’agit de Brendan Lemieux (29 ans), du HC Davos, qui s’est laissé aller à un plongeon lors du match contre le HC Bienne du 6 janvier, ainsi que d’Anttoni Honka (25 ans, photo), du HC Ajoie, coupable du même geste face aux Seelandais le 9 janvier.
Lugano chipe un joueur à Davos
Le défenseur Enzo Guebey (26 ans) quittera Davos au terme de la saison. Le joueur français à licence suisse a signé un contrat de deux ans avec Lugano, a indiqué le club tessinois.
Enzo Guebey a disputé quatre fois les Mondiaux avec l'équipe de France, pour qui il est aussi sélectionné pour les prochains Jeux olympiques. Il effectue actuellement sa troisième saison avec Davos.
Par ailleurs, Lugano et le défenseur Samuel Guerra (32 ans) ont résilié d'un commun accord le contrat qui les liait jusqu'en fin de la saison 2026/27. Guerra évolue en prêt à Zoug.
Un renfort pour les ZSC Lions
Malte Strömwall va faire quelques kilomètres au bord du lac de Zurich. L'attaquant de Rapperswil a signé pour deux ans avec les Zurich Lions.
Le Suédois de 31 ans est actuellement le meilleur buteur du club saint-gallois, au sein duquel il joue depuis la saison 2024/25. En 86 matches disputés jusqu'à présent, le Suédois a marqué 37 buts et réalisé 36 assists.
Les Lions ont également prolongé leur collaboration avec le défenseur Timo Bünzli, 20 ans, jusqu'en 2027. Les jeunes attaquants Kimo Gruber et Endo Meier, des GCK Lions, ont signé un contrat d'un an avec le «Z».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
43
56
93
2
HC Fribourg-Gottéron
44
42
83
3
HC Lugano
44
31
78
4
Genève-Servette HC
44
9
77
5
ZSC Lions
44
25
77
6
Lausanne HC
45
18
73
7
Rapperswil-Jona Lakers
44
-16
64
8
EV Zoug
44
-15
64
9
SC Berne
44
-8
61
10
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Bienne
44
-17
58
12
EHC Kloten
44
-23
50
13
HC Ambri-Piotta
44
-42
49
14
HC Ajoie
45
-61
39