Fribourg Gottéron annonce l’arrivée d’un nouvel étranger

Le HC Fribourg-Gottéron renforce son attaque avec l’arrivée de Ty Rattie. L’attaquant canadien de 32 ans, ex-star en Suède, jouera avec les Dragons jusqu’à la fin de la saison.

Neuvième licence étrangère

Droitier, Ty Rattie évoluait en Suède depuis cinq saisons, où il s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus efficaces du championnat. Son parcours professionnel l’a également conduit à évoluer dans plusieurs ligues de premier plan, notamment en NHL, en KHL ainsi qu’en Finlande, enrichissant ainsi son expérience internationale. Avec cette signature, Fribourg-Gottéron active sa neuvième licence étrangère pour la saison.

Le directeur sportif Gerd Zenhäusern s’est réjoui de cette arrivée: «Ty Rattie est un joueur à vocation offensive. Il a fait partie des meilleurs buteurs du championnat suédois ces dernières années et il renforcera clairement notre potentiel offensif».