Fribourg Gottéron annonce l’arrivée d’un nouvel étranger

Le HC Fribourg Gottéron a officialisé l’arrivée de Ty Rattie pour la suite de la saison. L’attaquant canadien de 32 ans portera les couleurs des Dragons jusqu’au terme de l’exercice en cours.
Neuvième licence étrangère
Droitier, Ty Rattie évoluait en Suède depuis cinq saisons, où il s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus efficaces du championnat. Son parcours professionnel l’a également conduit à évoluer dans plusieurs ligues de premier plan, notamment en NHL, en KHL ainsi qu’en Finlande, enrichissant ainsi son expérience internationale. Avec cette signature, Fribourg-Gottéron active sa neuvième licence étrangère pour la saison.
Le directeur sportif Gerd Zenhäusern s’est réjoui de cette arrivée: «Ty Rattie est un joueur à vocation offensive. Il a fait partie des meilleurs buteurs du championnat suédois ces dernières années et il renforcera clairement notre potentiel offensif».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
41
10
73
4
HC Lugano
39
27
69
5
Lausanne HC
41
19
68
6
ZSC Lions
39
21
66
7
Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zoug
39
-10
58
9
SCL Tigers
40
3
55
10
SC Berne
39
-11
51
11
EHC Bienne
39
-16
49
12
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
40
-60
31