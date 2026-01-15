DE
FR

Les bonnes nouvelles s'enchaînent
Fribourg Gottéron annonce l’arrivée d’un nouvel étranger

Le HC Fribourg-Gottéron renforce son attaque avec l’arrivée de Ty Rattie. L’attaquant canadien de 32 ans, ex-star en Suède, jouera avec les Dragons jusqu’à la fin de la saison.
Publié: il y a 42 minutes
Avec cette signature, Fribourg-Gottéron active sa neuvième licence étrangère pour la saison.
Photo: IMAGO/Bildbyran

Le HC Fribourg Gottéron a officialisé l’arrivée de Ty Rattie pour la suite de la saison. L’attaquant canadien de 32 ans portera les couleurs des Dragons jusqu’au terme de l’exercice en cours.

Neuvième licence étrangère

Droitier, Ty Rattie évoluait en Suède depuis cinq saisons, où il s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus efficaces du championnat. Son parcours professionnel l’a également conduit à évoluer dans plusieurs ligues de premier plan, notamment en NHL, en KHL ainsi qu’en Finlande, enrichissant ainsi son expérience internationale. Avec cette signature, Fribourg-Gottéron active sa neuvième licence étrangère pour la saison.

Le directeur sportif Gerd Zenhäusern s’est réjoui de cette arrivée: «Ty Rattie est un joueur à vocation offensive. Il a fait partie des meilleurs buteurs du championnat suédois ces dernières années et il renforcera clairement notre potentiel offensif».

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
41
10
73
4
HC Lugano
HC Lugano
39
27
69
5
Lausanne HC
Lausanne HC
41
19
68
6
ZSC Lions
ZSC Lions
39
21
66
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zoug
EV Zoug
39
-10
58
9
SCL Tigers
SCL Tigers
40
3
55
10
SC Berne
SC Berne
39
-11
51
11
EHC Bienne
EHC Bienne
39
-16
49
12
EHC Kloten
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
HC Ajoie
40
-60
31
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
