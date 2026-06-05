Les groupes du prochain Championnat du monde sont connus

Quelques jours seulement après la finale disputée à Zurich et la déception ressentie par tout un pays, la composition des groupes du prochain Championnat du monde de hockey sur glace a été dévoilée.

La Suisse évoluera dans le groupe A. Elle y retrouvera l’Allemagne, pays hôte de la compétition, la Finlande, tenante du titre, la Suède, la Lettonie, l’Autriche, la Slovénie ainsi que l’Ukraine, promue cette saison. Les rencontres de ce groupe se dérouleront à Düsseldorf.

Dans le groupe B, le Canada, les États-Unis, la République tchèque, la Slovaquie, la Norvège, le Danemark, la Hongrie et le Kazakhstan, également promu, s’affronteront à Mannheim.

Le match d’ouverture du tournoi est prévu dans le stade de football de Schalke. Il pourrait notamment opposer la Suisse à un adversaire encore à confirmer.