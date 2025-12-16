DE
FR

«Ce n'est pas facile»
Le moment où Julien Sprunger annonce sa retraite à son équipe

Lundi en fin de journée, Julien Sprunger a rendu public sa retraite au terme de cette saison. Mais il l'avait déjà annoncé à ses coéquipiers dimanche dernier. Le club a diffusé la vidéo sur ses réseaux.
Publié: il y a 14 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Julien Sprunger avec ses coéquipiers au moment de l'annonce de sa retraite.
Photo: Instagram: FrGotteron
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Dans l'interview accordée à Blick lundi soir, Julien Sprunger a raconté le moment où il a annoncé sa retraite à ses coéquipiers: «Ils ont chanté d'abord, comme les fans (rires). Mais après, j'ai été assez clair pour dire qu'on avait encore la Coupe Spengler, une dernière ligne droite et que ce n'était pas une fin définitive.»

Ce lundi matin, le club de la BCF Arena a diffusé la vidéo de ce moment touchant dans l'intimité du vestiaire des Dragons. La scène s'est passée juste après la démonstration de Fribourg Gottéron face au HC Davos (4-0). Bras dessus, bras dessous avec ses coéquipiers dont Sandro Schmid à sa gauche, Julien Sprunger leur annonce la nouvelle, en anglais évidemment.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Il nous reste entre 4 ou 5 mois ensemble et je vais en profiter. Faisons en sorte de nous amuser et travaillons dur comme ce soir. Allons chercher cette coupe!»

Le capitaine dispute sa 24e saison avec Fribourg Gottéron et n'a connu qu'un maillot: celui des Dragons. Il totalise 1149 matches de National League. L'attaquant est le joueur à en avoir disputé le plus avec le même écusson sur la poitrine. Dès le 26 décembre prochain, l'équipe de la BCF Arena va disputer son premier gros objectif: la défense de son titre lors de la Coupe Spengler de Davos.

Julien Sprunger et les Dragons patinent après le premier titre national de leur histoire. La saison dernière, ils avaient écrit la première ligne de leur palmarès lors du tournoi davosien Nul doute que le No 86 rêve de ponctuer sa carrière par un sacre. Actuellement troisième au classement de National League, Fribourg fait partie des outsiders pour le titre national

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
32
44
71
2
Lausanne HC
Lausanne HC
31
27
59
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
32
25
59
4
HC Lugano
HC Lugano
30
21
53
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
32
-3
53
6
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
32
-5
52
7
ZSC Lions
ZSC Lions
31
16
49
8
EV Zoug
EV Zoug
29
1
47
9
SCL Tigers
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Bienne
EHC Bienne
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
31
-27
37
12
SC Berne
SC Berne
31
-11
36
13
EHC Kloten
EHC Kloten
30
-22
34
14
HC Ajoie
HC Ajoie
31
-51
24
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus