Lundi en fin de journée, Julien Sprunger a rendu public sa retraite au terme de cette saison. Mais il l'avait déjà annoncé à ses coéquipiers dimanche dernier. Le club a diffusé la vidéo sur ses réseaux.

Dans l'interview accordée à Blick lundi soir, Julien Sprunger a raconté le moment où il a annoncé sa retraite à ses coéquipiers: «Ils ont chanté d'abord, comme les fans (rires). Mais après, j'ai été assez clair pour dire qu'on avait encore la Coupe Spengler, une dernière ligne droite et que ce n'était pas une fin définitive.»

Ce lundi matin, le club de la BCF Arena a diffusé la vidéo de ce moment touchant dans l'intimité du vestiaire des Dragons. La scène s'est passée juste après la démonstration de Fribourg Gottéron face au HC Davos (4-0). Bras dessus, bras dessous avec ses coéquipiers dont Sandro Schmid à sa gauche, Julien Sprunger leur annonce la nouvelle, en anglais évidemment.

«Il nous reste entre 4 ou 5 mois ensemble et je vais en profiter. Faisons en sorte de nous amuser et travaillons dur comme ce soir. Allons chercher cette coupe!»

Le capitaine dispute sa 24e saison avec Fribourg Gottéron et n'a connu qu'un maillot: celui des Dragons. Il totalise 1149 matches de National League. L'attaquant est le joueur à en avoir disputé le plus avec le même écusson sur la poitrine. Dès le 26 décembre prochain, l'équipe de la BCF Arena va disputer son premier gros objectif: la défense de son titre lors de la Coupe Spengler de Davos.

Julien Sprunger et les Dragons patinent après le premier titre national de leur histoire. La saison dernière, ils avaient écrit la première ligne de leur palmarès lors du tournoi davosien Nul doute que le No 86 rêve de ponctuer sa carrière par un sacre. Actuellement troisième au classement de National League, Fribourg fait partie des outsiders pour le titre national

