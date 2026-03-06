Le LHC s’est lourdement incliné face à Davos (2-6), pour son antépénultième match de saison régulière. Il reste deux matches aux Vaudois pour engranger de la confiance avant de potentiels play-off.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Après la large défaite lausannoise face à Davos, il y avait dans l'air de la Vaudoise aréna pas mal de frustration, presque un peu d'abattement. Car le LHC n’est pas passé loin de faire tout autre chose que ce 2-6 face au leader grison. «On a eu nos occasions, on n’a pas marqué. De l’autre côté, on a donné des goals faciles. On ne coupe pas les lignes de tir, on ne bloque pas les shoots. C’est aussi simple que ça», résume Damien Riat, renfrogné, devant son vestiaire.

Problème mental? Pas problème mental?

Les siens ont dominé Davos pendant deux tiers-temps, sans jamais parvenir à prendre les devants. «Ce soir, on a montré un beau visage pendant 40 minutes. Quand on prend ce 4-2, puis ce 5-2, tout s’effondre. Ce n’est pas un beau visage à deux matches des play-off», analyse le grand défenseur Aurélien Marti, qui regrette ce manque de constance qui suit les Vaudois depuis le début de la saison.

Son capitaine évoque un problème mental au sein de son équipe. «C’est simplement dans la tête, avance Damien Riat. Si tu veux vraiment bloquer le shoot, tu le bloques. Chaque individu doit prendre ses responsabilités.» Une vision que ne partage pas son coach, Geoff Ward: «Je ne pense pas que le problème soit mental. C’est plutôt dans l’exécution qu’on a un peu de retard. Si c’était mental, on aurait un plus gros problème que ce que j’avais anticipé.»

Pas de nouvelles de Théo Rochette

En tout cas, les têtes lausannoises ont été mises à rude épreuve face au HC Davos. D’abord par les décisions arbitrales, qui ont fait parler dans les tribunes de la Vaudoise aréna. «Tout ce que je veux, c'est de la cohérence entre les décisions. Je ne peux pas dire que j’ai vu ça ce soir», appuie Geoff Ward sans s’épancher.

L’action qui fera le plus causer s’est déroulée à la 43e, quand Enzo Guebey a envoyé valser Théo Rochette dans la bande, faisant sauter son casque. «L’arbitre ne pensait pas que c’était une faute, relate Geoff Ward. Moi, de ce que j’ai vu, c'est que sa tête a été violemment projetée contre la bande.» Et son top-scorer n’a plus griffé la glace après cela. Le LHC n’a pas encore donné de nouvelles de sa star.

Pas encore en play-off

Il reste désormais deux matches au LHC pour conclure cette saison régulière. Les Lions, sixièmes, comptent quatre points de retard sur Genève (5e) et Lugano (4e). «Notre objectif est de finir dans le Top 6. Peu importe ce qui s’est passé les 49 premiers matches, on veut montrer qu’on est prêts», assure Aurélien Marti. Dans le rétroviseur, le spectre de Rapperswil menace toujours, à cinq unités.

«Il y a assez de joueurs présents qui étaient là pendant ma première année, quand il nous fallait un point dans les deux derniers matches et qu’on ne l’a pas fait, se remémore Geoff Ward. J’espère que c’est un facteur motivant.» De quoi valider leur ticket pour les play-off dès samedi, face à Fribourg?