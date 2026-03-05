Le Lausanne HC a dominé (pendant deux tiers-temps) mais pas gagné face à Davos (2-6). Les hommes de Geoff Ward ont subi la loi, pragmatique, du leader davosien à la Vaudoise aréna.

Thomas Freiburghaus

Face à un Davos assuré de terminer à la première place de la saison régulière, on pouvait s'imaginer la victoire à la portée du LHC, pour son antépénultième match de saison régulière. Mais le leader davosien ne l'est pas pour rien et a fait tout sauf faciliter la vie à son adversaire du soir, dans une partie étonnemment très rugueuse.

Les Lausannois tirent, Sandro Aeschlimann stoppe

Les Lausannois – dans ce match qui comptait pour eux, afin de continuer à regarder devant au classement – sont bien entrés dans la partie. Dès la 4e, Ahti Oksanen – titulaire ce soir, Austin Czarnik était surnuméraire – pensait parfaitement lancer les locaux, suite à un rebond accordé par Sandro Aeschlimann. Mais le grand attaquant finlandais manquait le cadre, pourtant partiellement ouvert.

Dix minutes plus tard, c’est le capitaine Damien Riat qui passait tout proche d’inscrire le 1-0 suite à un tir du poignet qui a bien failli surprendre la défense grisonne. Idem pour Théo Rochette, à la 18e. Servi par Damien Riat sur l’arrière de ses patins, le top-scorer lausannois parvenait à tirer au but du revers. Mais Sandro Aeschlimann continuait de dégoûter les hommes de Geoff Ward.

À 1,3 seconde de la sirène

Les Lausannois ne parvenaient pas à inscrire le premier but de la soirée, alors les Davosiens s’en sont chargés. À moins de deux minutes de la fin du premier tiers-temps, Klas Dahlbeck tirait (littéralement) de la ligne bleue. Son lancer transperçait toute la défense vaudoise et venait tromper un Kevin Pasche masqué.

Le LHC avait concédé l'ouverture du score, mais avait la bonne idée de réagir au plus vite. À quelques secondes de la fin de la période, Ahti Oksanen remportait son engagement en zone défensive. Iñaki Baragano remontait le puck et servait Dominik Kahun. L’Allemand s’y prenait à deux fois, mais remettait les siens à égalité, à 1,3 seconde de la sirène.

Dominik Kahun et Lausanne auraient bien pu enchaîner dès les premières secondes du deuxième acte. Mais, cette fois, l'attaquant allemand a préféré la passe au tir. Un choix pas des plus logiques qui n’a pas permis à Aurélien Marti d’inscrire le 2-1. Au moins, Lausanne continuait de dominer et multipliait les tirs dangereux en direction du but grison. Celui de Jason Fuchs était trop centré, celui de Ken Jäger pas cadré ou encore celui de Yannick Zehnder bien repoussé de la jambière.

T'es pas content? Triplé de Stransky

À la 28e, Aurélien Marti et Sven Jung se sont lancés dans une démonstration de lutte. En a résulté une pénalité discutable à l'encontre du défenseur lausannois. Premier jeu de puissance de la soirée. Et premier but de l’inévitable Matej Stransky, d’un tir sur réception dont il a le secret. Lausanne dominait de la tête et des épaules ce deuxième tiers, mais c'est bien le leader davosien qui menait à nouveau.

Ce jusqu'à la 34e et une nouvelle preuve de la ressource lausannoise. Sur un service parfait d'Aurélien Marti, Drake Caggiula pouvait inscrire le 2-2. Mais dans une fin de deuxième tiers décousue, c'est encore Matej Stransky qui a été le plus fort, traversant toute la patinoire pour remettre son HCD devant à moins à trois minutes de la deuxième pause.

En toute fin de deuxième acte, une pénalité sifflée contre Antti Suomela après un slashing sur Matej Stransky a provoqué l'ire des supporters présents à la Vaudoise aréna. Pour leur répondre, le top-scorer davosien s'est offert un triplé en tout début de troisième tiers. Encore en supériorité numérique, encore via un tir sur réception imparable (41e).

Théo Rochette raccompagné blessé aux vestiaires

Deux minutes plus tard, c'est Enzo Guebey qui énervait encore un peu plus les fans lausannois, après un contact très rugueux contre la bande qui couchait Théo Rochette et faisait voler son casque jaune. Le top-scorer lausannois a quitté la glace assisté par le corps médical pour rejoindre les vestiaires.

La tension continuait de monter dans ce match que les Davosiens ont joué comme un septième match de play-off ou presque. Leur cinquième but est tombé à la 48e, sur un cadeau de Kevin Pasche, depuis l'arrière de son but, pour Adam Tambellini. Michael Fora a même inscrit le 6-2 – score final – à la 53e, de quoi faire retomber la tension chez les joueurs et les supporters.