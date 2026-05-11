Le HC Lugano prolonge un de ses cadres

Le HC Lugano prolonge l'aventure avec Luca Fazzini jusqu'en 2032
Le mariage entre le HC Lugano et Luca Fazzini s'inscrit sur le long terme. L'attaquant tessinois a prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison 2031/32, a annoncé lundi le club de National League.
Agé de 31 ans, Luca Fazzini a été formé à Lugano et a fait ses débuts en tant que professionnel en septembre 2012. Il a depuis joué 731 matches de National League et sort de sa meilleure saison sur le plan comptable (47 points).
Tanner Fritz prolonge à Rapperswil
Les Lakers ont annoncé vendredi prolonger le contrat de Tanner Fritz jusqu'au terme de l'exercice 2026/27. L'attaquant canadien de 34 ans, qui évolue à Rapperswil-Jona depuis décembre 2024, a cumulé 27 points lors de la saison écoulée en National League.
Lugano engage un cador finlandais
Lugano a annoncé vendredi l'engagement de Lassi Thomson en vue du prochain exercice de National League. Le défenseur finlandais a signé un contrat de deux ans jusqu'en 2028.
Agé de 25 ans, le natif de Tampere a été sélectionné au premier tour de la draft NHL de 2019 en 19e position par les Ottawa Senotors. S'il a disputé 30 rencontres pour huit passes décisives avec les Senators, Thomson a surtout évolué en AHL auprès de Belleville Senators (120 points en 264 matches), dont il a porté les couleurs entre 2020 et 2026.
Entretemps, le défenseur a effectué un détour par Malmö en première division suédoise lors de la saison 2024/25, où il a alors terminé meilleur buteur de son équipe avec 20 réussites et treize passes décisives. Il a également remporté le titre de champion du monde M18 avec la Finlande en 2018.
Philip-Michaël Devos a obtenu le passeport suisse
Philip-Michaël Devos a obtenu son passeport suisse, a annoncé le HC Ajoie. Le centre québécois de 36 ans, qui entamera en septembre prochain sa 12e saison sous le maillot ajoulot, libère ainsi une place dans le contingent des joueurs étrangers.
Deux renforts étrangers à Ambri
Le HC Ambri-Piotta a annoncé mardi l'arrivée de deux nouveaux attaquants étrangers. Le Canadien Nate Schnarr et le Finlandais Roby Järventie ont tous deux signé pour deux ans.
Agé de 27 ans, Nate Schnarr débarque en provenance des Kölner Haien, pour qui il a réussi 44 points en 47 matches de DEL la saison dernière. Järventie (22 ans) évoluait quant à lui dans le club ferme des Senators d'Ottawa, les Bakersfield Condors, en AHL.
Ambri-Piotta a par ailleurs prolongé de deux années le contrat de Michael Joly. L'attaquant canadien était - derrière Chris DiDomenico qui a quitté le club en mars - le meilleur compteur des Léventins dans une saison conclue sur un succès 4-0 en play-out face à Ajoie.
Une légende de La Tchaux met un terme à sa carrière
Une page se tourne au HC La Chaux-de-Fonds. Le défenseur Arnaud Jaquet (36 ans) met un terme à sa carrière après 861 matches disputés sous le maillot des Abeilles, a annoncé vendredi le club de Swiss League.
Formé à Fribourg-Gottéron, Arnaud Jaquet est arrivé à La Chaux-de-Fonds en 2010. Avec 861 matches, «il détient le record absolu de matches joués avec le club», souligne le HCC dans un communiqué. Il a marqué au total 34 buts et délivré 208 assists durant sa carrière. Il range ses patins après avoir décroché deux titres de champion de Swiss League (2023 et 2024) et deux en National Cup (2025 et 2026).
Valse des entraîneurs en National League
Le Finlandais Lauri Marjämaki quitte Kloten pour Zoug, alors que l'ancien homme fort de l'EVZ Michael Liniger entraînera les Aviateurs, ont annoncé les deux clubs jeudi. Marjämaki était à la barre de Kloten lors des deux dernières saisons. Il avait réussi à qualifier le club pour les play-off lors de la première année (élimination en quart contre Zurich), mais pas lors du présent exercice (12e de la saison régulière).
Le technicien de 48 ans, ancien sélectionneur de la Finlande, était encore sous contrat pour la saison 2026/27 avec Kloten, mais il rejoint Zoug dès maintenant. Sa nouvelle entente avec le club zurichois ne porte toutefois que sur une saison.
Michael Liniger fait donc le voyage en sens inverse dans le cadre de cet accord entre les deux clubs, trois mois après avoir été licencié par l'EVZ alors qu'il avait encore un contrat valable jusqu'en 2027. Il est désormais lié à Kloten jusqu'à la fin de la saison 2028, a précisé le club zurichois.
Le technicien suisse de 46 ans avait succédé à Dan Tangnes en février 2025 sur le banc des Taureaux, mais son aventure en tant qu'entraîneur en chef n'avait duré que quelques mois. Après une série de mauvais résultats, il avait été remplacé en janvier par le Canadien Benoît Groulx, lequel n'a pas réussi à qualifier les Taureaux pour les play-off. Michael Liniger a désormais l'occasion de rebondir à Kloten, club pour lequel il a joué de 2007 à 2016.
(ATS)
Marco Bayer n'entraînera plus les ZSC Lions
Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions à l'entame de l'exercice 2026/27, a annoncé le club zurichois lundi. Le «Z» se met désormais à la recherche de son successeur.
Bayer avait pris les rênes des Zurich Lions fin décembre 2024 en provenance des GCK Lions, après la démission de Marc Crawford pour raisons de santé. Le technicien de 53 ans a mené les Zurichois à la victoire en Ligue des champions puis au onzième titre de champion de Suisse de l'histoire du club en 2025. Mais cette saison, le «Z» a été éliminé dès les demi-finales face à Davos.
«Je tiens à remercier chaleureusement Marco pour cette bonne collaboration et je le félicite encore une fois pour les deux titres remportés en championnat et en Champions League», souligne le directeur sportif Sven Leuenberger dans un communiqué.
Lugano se sépare d'un défenseur étranger
Lugano a annoncé lundi mettre fin de manière prématurée au contrat du défenseur Connor Carrick, «d'un commun accord». Les deux parties étaient initialement liées jusqu'au printemps 2027.
Connor Carrick est arrivé au sein du club tessinois au début de l'exercice 2025/26. L'Américain de 32 ans a réussi 27 points en 53 parties disputées sous le maillot du club tessinois, qui s'est incliné en quart de finale des play-off 2026 face aux Zurich Lions. Il affiche un +/- de +12 à l'issue de la saison.
«Il s’agissait de la première expérience européenne pour Carrick et sa famille, une transition exigeante. Connor est une personne remarquable et a travaillé très dur à Lugano. Toutefois, nous avons décidé de nous séparer et de suivre des chemins différents», explique le directeur général Janick Steinmann, cité dans le communiqué du HCL.
Jesse Virtanen absent au moins 4 mois
Jesse Virtanen consacrera son printemps et son été à la rééducation. Le défenseur finlandais d'Ambri-Piotta, blessé au bas du corps dans l'acte II du play-out gagné face à Ajoie, a été opéré «avec succès» ces dernières semaines. Il est au repos forcé pour 4-5 mois, précise le club léventin dans un communiqué diffusé dimanche.
Source: ATS
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42