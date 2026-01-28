Le HC Bienne est de retour dans la course aux play-in grâce à sept points récoltés en trois matches. On tente de comprendre ce qui a changé depuis l'arrivée de Christian Dubé à la bande.

Les spectateurs de la Tissot Arena n'attendaient que ça. Sevrés d'émotions durant plus d'une année sous Martin Filander, les supporters du HC Bienne ont été servis entre samedi et mardi. S'ils ont vécu un scénario hitchcockien face à Rapperswil (de 3-4 à 5-4 en fin de match), les fans locaux ont eu droit à un tout autre spectacle contre Ajoie. Celui d'une démonstration de leurs protégés et, au final, six buts à fêter. «On a disputé un match sérieux, a remarqué Christian Dubé. J'ai bien aimé le fait que nous avons joué intelligemment et n'avons pas fait n'importe quoi.»

Mais cela ne veut pas dire que les Seelandais ont joué avec le frein à main pour autant. Tout au long d'un match enlevé, ils ont proposé du jeu. «Cela fait plaisir de voir qu'on est encore capable de proposer du beau jeu», rigole le capitaine Gaëtan Haas. Un changement radical avec ce qui était leur quotidien voici peu de temps. Pourtant, Christian Dubé se refuse à dire qu'il a fait jouer son équipe pour amuser la galerie. «Je ne voulais pas que l'on soit forcément spectaculaires, précise le technicien. Non, je voulais que l'on saisisse nos chances lorsqu'elles se présentent.»

Jeunesse en évidence

Durant cette soirée, deux jeunes pousses biennoise se sont mises en évidence: Jonah Neuenschwander et Mark Sever (1 but et 1 assist chacun). À l'image de leur équipe, ils ont profité d'un élan retrouvé pour briller. «Tout le monde dit que je ne fais pas jouer les jeunes, rigole Christian Dubé. Lorsqu'ils sont bons, ils jouent. C'est aussi simple que cela.» Et les deux jeunes ont été très bons. Mark Sever a profité de la confiance de son coach. En l'absence de Petr Cajka, il s'est retrouvé sur la deuxième ligne avec Gaëtan Haas et Toni Rajala. «J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu», apprécie le technicien.

Sur le banc biennois, les sourires étaient omniprésents. C'était également le cas dans les couloirs de la Tissot Arena en fin de soirée. «Je l'ai tout de suite remarqué en arrivant, précise Christian Dubé. On voit que les gars ont envie de montrer qu'ils peuvent être une bonne équipe. L'énergie est excellente. Ils veulent aller de l'avant et je suis convaincu qu'ils en sont capables.»

«2 ou 3 ajustements»

Cette évolution radicale est assez simplement expliquée par Gaëtan Haas: «Quand un nouvel entraîneur arrive, tu sens directement qu'il y a une nouvelle énergie. Il nous parle positivement et ses mots font du bien à tout le groupe.» Car ces derniers temps, la sinistrose biennoise se sentait à des kilomètres. «Il y avait de nombreuses émotions dans ce vestiaire entre ceux qui étaient frustrés et d'autres tendus car ils peinaient à accepter le système de jeu.»

Christian Dubé a-t-il révolutionné le jeu seelandais? «Non, précise Gaëtan Haas. Il a fait 2 ou 3 ajustements. Des choses que l'équipe voulait. Tout ça fait que les gars ont du plaisir à jouer. On ne s'emmerde plus trop en zone défensive à perdre des pucks bêtement. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus de l'avant et que nous parvenons à avoir davantage de temps de jeu en zone d'attaque.»

«Encore du travail»

La communication est un autre point essentiel sur lequel le capitaine met le doigt. «Lorsque l'on revient au banc, les feedbacks sont directs, précise-t-il. Cela fait du bien à tout le monde de savoir clairement ce qui va et ce qui ne va pas. Cela permet de s'améliorer en cours de match. J'ai le sentiment que cela nous aide beaucoup.»

Pour l'heure, le HC Bienne et son nouvel entraîneur en sont encore à la phase de la «lune de miel». Logique après un changement de coach. «Le banc est beaucoup plus vivant durant le match, poursuit Gaëtan Haas. Le vestiaire également. Christian Dubé a amené de nouvelles idées et nous croyons en ce qu'il nous dit. C'est peut-être quelque chose qui change aussi. Mais on sait qu'il y a encore du travail.»

Avec ces sept points, Bienne a recollé à la 10e place qualificative pour les play-in. Mais Christian Dubé n'a pas encore tout à fait réussi à installer toutes ses idées. «Il y a encore des choses que nous devons mettre en place, précise le technicien. Sur le troisième but d'Ajoie, il y a une erreur qui ne devrait pas arriver. Nous en avions pourtant parlé. Mais ce sont des choses qui sont encore en phase d'amélioration et ce sont des ajustements qui prennent un peu de temps.»

Vendredi, c'est Zurich qui se frottera à ce Bienne new look à l'état d'esprit retrouvé depuis une semaine. Après avoir gagné contre Rapperswil et Ajoie, le HCB aura un adversaire d'un autre calibre face à lui. Un premier test grandeur nature des Seelandais qui doivent doucement commencer à croire que les play-in ne sont pas hors d'atteinte.