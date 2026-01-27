Déjà victorieux de Rapperswil samedi, les Seelandais ont confirmé face à Ajoie en s'imposant facilement (6-3). Grâce à ces trois points, les Biennois peuvent continuer de viser une place dans le Top 10.

Il y a un temps pour tout. Celui de l'analyse froide du jeu et des statistiques et celui de l'observation du langage corporel et des émotions. Lorsqu'un club change d'entraîneur, on glisse allègrement dans le second temps. Celui de l'énergie collective et du bien-être commun. Et du côté de la Tissot Arena, la météo a clairement changé en moins d'une semaine pour passer d'une grisaille hivernale aux premiers rayons de soleil printaniers.

Un exemple? Après le 3-1 de Fabio Hofer, Lias Andersson a longuement étreint son coéquipier pendant que Toni Rajala, tout sourire, attendait la reprise du jeu à l'autre bout du banc. Visiblement, le vestiaire seelandais va bien mieux depuis une semaine et le licenciement de Martin Filander. L'arrivée de Christian Dubé a insufflé un vent nouveau sous les casques biennois et cela se voit même du haut des tribunes de la Tissot Arena.

Seaver le grand bénéficiaire

Au-delà de cette impression subjective, il y a également eu du concret. Un jeu offensif et libéré déjà aperçu samedi contre Rapperswil. Certes, gagner contre le HC Ajoie ne ressemble pas à un exploit en soi. Mais face à une équipe qui vient de gagner quatre de ses cinq derniers matches, il fallait que les hommes de Christian Dubé livrent une prestation solide. Et elle le fut.

Le HCB a pris un premier avantage par Yanick Stämpfli au terme d'une longue période de possession en zone offensive. Les Rajala, Sever et Dionicio ont tourné autour de la défense jurassienne avant de tromper Damiano Ciaccio. Mark Sever en a profité pour inscrire le 2-0. Le No 23 est l'un des bénéficiaires — avec Robin Grossmann — de l'arrivée de Christian Dubé sur le banc. En l'absence de Petr Cajka, blessé, il a été propulsé en deuxième ligne. Et il a donné raison à son coach en inscrivant lui-même le 2-0 dès la 15e.

Dionicio peut aussi jouer juste

Sur une période de supériorité numérique, le HC Ajoie a remis un peu de suspense dans la rencontre. Jonathan Hazen a profité d'un service de Julius Nättinen pour réduire l'écart (24e, 2-1). Le doute n'a pas duré bien longtemps dans les têtes des joueurs locaux. À la suite d'une illumination signée Rodwin Dionicio, le HCB a repris ses distances. Le défenseur, décrié à raison pour son jeu olé-olé, a distillé une passe parfaite pour Fabio Hofer. L'Autrichien n'a pas eu de souci à inscrire le 3-1 (32e). Les Ajoulots ne s'en sont pas remis.

Lors de l'ultime période, les esprits se sont échauffés et ce sont les Ajoulots qui ont rajouté un peu de piment à la rencontre en revenant au score par Christophe Cavalleri. Le No 73 a trouvé le haut du filet de Harri Säteri d'un tir parfait (45e, 3-2). Mais les joueurs locaux ont rapidement repris un double avantage par le jeune Jonah Neuenschwander, parfaitement servi par Jere Sallinen (47e, 4-2). Le suspense a définitivement été éteint par Johnny Kneubuehler après un superbe travail préparatoire de Jonah Neuenschwander (53e, 5-2). Toni Rajala y est allé de son but pour aggraver le score (54e, 6-2), tandis que Julius Nättinen a également ajouté un pion quelques instants plus tard (54e, 6-3).

Au classement, le HC Bienne menace toujours ses voisins bernois que sont Langnau et Berne. Les deux équipes, qui s'affrontaient en ce mardi soir, sont toujours sous le joug des Seelandais. Avec 58 points à leur compteur et une rencontre de moins que les Emmentalois, l'espoir d'une qualification pour les play-in (top 10) est donc toujours possible. Pour Ajoie, la 14e place n'est désormais plus franchement évitable. Mais au vu de ce que les Jurassiens montrent depuis plusieurs semaines, il y a de quoi avoir de l'espoir pour cette fin de saison.