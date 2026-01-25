Le HCC nomme un nouvel entraîneur

Deux jours après s'être séparé de Louis Matte, La Chaux-de-Fonds a nommé un nouveau coach: Teppo Kivelä. L'entraîneur finlandais officiera jusqu'au terme de la présente saison.

Ancien joueur professionnel, Teppo Kivelä connaît bien la Swiss League, lui qui a entraîné Winterthour entre 2020 et 2023. Cette saison, il était à la tête de Gherdëina, équipe italienne qui évolue en Alps Hockey League.