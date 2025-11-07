Le HCC ne reconduira pas Louis Matte à l'issue de la saison

Après bientôt quatre saisons à la tête du HCC et trois titres remportés avec le club, l’entraîneur Louis Matte ne sera pas reconduit au-delà de son contrat actuel, qui se termine à la fin de la présente saison.

Photo: keystone-sda.ch

Le Conseil d’administration du club estime qu’il est temps d’entamer un nouveau cycle sous la direction d’un nouvel entraîneur.

Pour le reste de l’exercice en cours, Louis Matte, son staff et les joueurs du HCC continueront de travailler pour atteindre les objectifs fixés en début de saison. Le club reste reconnaissant du travail accompli par l’entraîneur et de son engagement à La Chaux-de-Fonds.