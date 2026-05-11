A quelques jours du coup d'envoi du Mondial de hockey 2026, Jan Cadieux va devoir faire ses choix. Entre l'arrivée de Janis Moser et le retour de Sven Andrighetto, qui fera partie de la sélection? Découvrez nos pronostics.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jan Cadieux l'avoue lui-même: il n'est pas serein au moment de devoir effectuer les derniers choix pour sa sélection. Avec l'arrivée de Janis Moser mercredi, cela densifie un peu sa défense et complique un peu sa tâche. En attaque, il attend toujours des nouvelles de Philipp Kurashev après avoir été rassuré par Sven Andrighetto. Alors qui fera partie de l'équipe? On se mouille.

Gardiens (3 places disponibles)

Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zoug)

Aucune surprise ici. Ne perdons pas davantage de temps. Ce sera bien plus intéressant de savoir qui sera le gardien No 1. Mais c'est une question pour un autre jour.

Défenseurs (8 places disponibles pour 11)

Les piliers (4). Roman Josi (Nashville Predators), Janis Moser (Tampa Bay), Dean Kukan (Zurich Lions), Christian Marti (Zurich Lions).

Ils devraient être là (2). Tim Berni (Genève), Sven Jung (Davos).

En ballottage (3). Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Fabian Heldner (Lausanne).

Ils ne devraient pas être là (2). Giancarlo Chanton (Genève). Simon Seiler (Fribourg).

Raisonnement Simon Seiler a montré ses limites en Suède et même si sa sélection est venue récompenser une saison extraordinaire, la marche pour disputer le Mondial est trop élevée. Cette année est encore un peu trop dans le développement de Giancarlo Chanton.

Il ne reste donc que trois joueurs pour deux places: Dominik Egli, Lukas Frick et Fabian Heldner. Comme son rôle sur le power-play est occupé par Josi, Kukan voire Moser, Egli pourrait voir sa candidature être pénalisée. Frick et Heldner, solides ensemble durant les matches du week-end, forment déjà une paire qui a ses automatismes. Avec une préparation raccourcie, cela pourrait avoir son importance et faire pencher la balance en leur faveur.

Attaquants (14 places disponibles pour 17)

Les piliers (9). Sven Andrighetto (Zurich Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Nico Hischier (New Jersey Devils), Ken Jäger (Lausanne), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Denis Malgin (Zurich Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Damien Riat (Lausanne), Pius Suter (St. Louis Blues).

Il a une place réservée (1). Philipp Kurashev (San Jose Sharks).

Ils devraient être là (2). Simon Knak, Calvin Thürkauf.

En ballottage (3). Attilio Biasca (Fribourg), Tyler Moy (Rapperswil), Théo Rochette (Lausanne)

Ils ne devraient pas être là (2). Nicolas Baechler (Zurich Lions), Yannick Frehner (Davos).

Raisonnement. Simon Knak et Calvin Thürkauf combinent impact physique, expérience internationale et qualité offensive, ce qui devrait faire d’eux des candidats naturels. Nicolas Baechler et Yannick Frehner devraient être les premiers noms à être rayés de la liste.

La situation est surtout «compliquée» si Philipp Kurashev peut jouer le Mondial. Dans ce cas, un troisième attaquant devrait quitter l’équipe. Attilio Biasca apporte une dimension physique et un sens du but qui devraient lui ouvrir la porte. Ce d’autant plus qu’il se trouve les yeux fermés avec Christoph Bertschy. Et c’est peut-être là où l’excellent week-end de Théo Rochette devrait faire la différence. Plus polyvalent que Tyler Moy et capable de jouer dans toutes les situations, le joueur du Lausanne HC semble avoir une longueur d’avance si l’on interprète la manière dont il a été utilisé à Ängelholm cette semaine.

Notre line up potentiel

Défense

1. Josi - Berni

2. Moser - Kukan

3. Frick - Heldner

4. Marti - Jung

Attaque

1. Malgin - Andrighetto - Suter

2. Hischier - Meier - Kurashev

3. Bertschy - Thürkauf - Niederreiter

4. Riat - Jäger - Knak

Rochette - Biasca