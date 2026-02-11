Le CP Berne réorganise sa structure: Diego Piceci quitte son poste avec effet immédiat. Simon Moser, icône du club, devient Team Manager dès mai 2026.

Cédric Heeb

Le CP Berne a annoncé mercredi matin une vaste réorganisation de sa structure organisationnelle. Le changement le plus marquant concerne Diego Piceci: le responsable du secteur sportif doit quitter ses fonctions, tandis que l’icône du club, Simon Moser, devient le nouveau Team Manager.

Diego Piceci, en poste depuis seulement la mi-juillet 2025, quitte donc le club «avec effet immédiat», comme l’indiquent les Bernois. Il y a quelques mois, Diego Piceci s’était déjà fait remarquer pour une sortie controversée à propos de Romain Loeffel.

Simon Moser, qui a dû mettre fin à sa carrière en raison d’une blessure, prendra ses fonctions de manager d’équipe début mai. Il assumera progressivement la responsabilité de l’équipe de National League. Martin Plüss reste quant à lui directeur sportif.

Cette réorganisation intervient dans le sillage du départ de Marc Lüthi, CEO du club depuis 28 ans, qui quittera son poste fin avril. Le Chief Operations Officer (COO) et CEO adjoint Pascal Signer, désormais nommé au nouveau poste de Chief Hockey Officer (CHO), fait également partie de cette restructuration. Il sera chargé de la «direction organisationnelle, personnelle et structurelle du secteur sportif».