Le CP Berne a annoncé mercredi matin une vaste réorganisation de sa structure organisationnelle. Le changement le plus marquant concerne Diego Piceci: le responsable du secteur sportif doit quitter ses fonctions, tandis que l’icône du club, Simon Moser, devient le nouveau Team Manager.
Diego Piceci, en poste depuis seulement la mi-juillet 2025, quitte donc le club «avec effet immédiat», comme l’indiquent les Bernois. Il y a quelques mois, Diego Piceci s’était déjà fait remarquer pour une sortie controversée à propos de Romain Loeffel.
Simon Moser, qui a dû mettre fin à sa carrière en raison d’une blessure, prendra ses fonctions de manager d’équipe début mai. Il assumera progressivement la responsabilité de l’équipe de National League. Martin Plüss reste quant à lui directeur sportif.
Cette réorganisation intervient dans le sillage du départ de Marc Lüthi, CEO du club depuis 28 ans, qui quittera son poste fin avril. Le Chief Operations Officer (COO) et CEO adjoint Pascal Signer, désormais nommé au nouveau poste de Chief Hockey Officer (CHO), fait également partie de cette restructuration. Il sera chargé de la «direction organisationnelle, personnelle et structurelle du secteur sportif».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
46
61
102
2
HC Fribourg-Gottéron
47
42
88
3
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
46
21
76
7
Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zoug
46
-16
67
9
SC Berne
46
-4
64
10
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Bienne
46
-22
59
12
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
47
-69
39