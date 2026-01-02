La Finlande avec 24 joueurs de NHL et Mikko Lehtonen aux JO
La Finlande va se rendre aux Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février) avec 24 joueurs de NHL, selon la liste publiée vendredi par la fédération finlandaise. Le défenseur des ZSC Lions Mikko Lehtonen y figure également.
Médaillée d'or en 2022 à Pékin, la Finlande fera à nouveau partie des favoris au tournoi olympique de Milan. Elle pourra compter sur 24 joueurs sur 25 évoluant en NHL. Lehtonen est le seul de la liste qui n'évolue pas dans la prestigieuse ligue nord-américaine.
Les sélectionneurs devaient rendre leur liste jusqu'au 31 décembre. Celle de l'entraîneur helvétique Patrick Fischer n'a pas encore été révélée.
Fabrice Herzog rejoint Rapperswil
Les Rapperswil-Jona Lakers annoncent l'arrivée de Fabrice Herzog. L'attaquant international de 31 ans débarquera de Zoug l'été prochain avec un contrat d'un an à la clé.
Champion de Suisse en 2018 avec les Zurich Lions, Herzog est revenu à Zoug en 2021 après deux saisons passées à Davos. Il a décroché un deuxième titre national en 2022 avec l'EVZ, et a conquis l'argent au championnat du monde 2024 avec la Suisse.
Le HC La Chaux-de-Fonds engage deux gardiens
Le HCC a réglé la question des gardiens pour la saison 2026/27. Le HCC annonce avoir engagé Bryan Rüegger et Lucas Rötheli, qui ont tous deux signé pour deux ans. Le duo devra remplacer Viktor Ostlünd, qui rejoindra Bienne l'été prochain.
Bryan Rüegger (25 ans) reviendra donc en Suisse après une expérience d'un an en première division danoise. Formé à Zoug, il avait fait ses gammes en Swiss League avec Thurgovie avant de tenter sa chance avec Fribourg-Gottéron de 2023 à 2025. Ex-international junior, Lucas Rötheli (23 ans) débarquera quant à lui en provenance d'Olten.
Coupe Spengler: Une bonne surprise pour Fribourg
Les Dragons peuvent compter sur un retour de choix pour leur demi-finale de Coupe Spengler face à Davos (20h15, en direct sur Blick). Lucas Wallmark est en effet de retour dans l’alignement pour défier les Grisons après avoir manqué plusieurs semaines de compétition.
L’attaquant suédois s’était blessé lors d’une rencontre à Lugano le 20 novembre dernier et n’a plus été en mesure de rejouer depuis.
Cette rencontre de Coupe Spengler lui permettra ainsi de se tester avant la reprise du championnat, ce week-end.
Fribourg Gottéron à par ailleurs précisé avoir prolongé le contrat de son étranger Kyle Rau jusqu’au 31 janvier prochain. Son entente avec les Dragons se terminaient le 31 décembre prochain.
Quatre semaines d'absence pour Pius Suter
Coup dur pour Pius Suter. Touché à la cheville droite, l'attaquant zurichois des St. Louis Blues est au repos forcé pour quatre semaines. Son état sera réévalué dans un mois, ont précisé les Blues.
Cette blessure remet forcément en question la participation de Pius Suter aux JO 2026 de Milan-Cortina, qui débuteront le 6 février. Le centre de 29 ans a réussi 14 points, dont 7 buts, en 37 matches sous le maillot des Blues, qu'il a rejoints l'été dernier.
Coupe Spengler: Deux suspensions après le match Fribourg - Helsinki
La scène de la mi-match entre IFK Helsinki et Fribourg Gottéron a eu des conséquences. Otto Somppi a été suspendu pour un match après avoir donné un cross check à la tête de Yannick Rathgeb. Le défenseur fribourgeois, lui, est également suspendu pour une rencontre à la suite de la bagarre consécutive à l'action du Finlandais. Il manquera donc la demi-finale des Dragons, mardi soir (20h10).
Lausanne se sépare de Michael Hügli
Le contrat de Michael Hügli a été résilié de manière anticipée ce samedi. L'attaquant quittera donc la Vaudoise aréna au terme de l'exercice en cours, malgré une entente qui devait initialement courir jusqu'au terme de la saison 2026/2027.
Il était arrivé en provenance de Bienne au début de la saison 2021/2022 et avait signé un contrat de cinq ans avec le Lausanne HC. Ce bail est le dernier vestige de l'époque Petr Svoboda, ancien grand manitou du club.
Depuis son arrivée sur les bords du Léman, Michael Hügli n'a jamais été capable de reproduire le type de performances qui étaient les siennes du côté de Bienne. En quatre saisons avec les Lions, il a inscrit 15 buts, alors qu'il en avait marqué 14 lors de l'unique dernier exercice dans le Seeland.
Michael Hügli a d'ores et déjà retrouvé un club où atterrir. Il va rejoindre Kloten dès la saison prochaine et y a signé une entente portant sur deux saisons.
Viktor Östlund rejoint Bienne
Bienne a engagé le gardien Viktor Östlund dès la saison prochaine. Le Suédois à licence suisse quitte La Chaux-de-Fonds et la Swiss League pour rejoindre le Seeland avec un contrat de deux ans.
A 31 ans, le fils de Thomas joue en Suisse depuis plusieurs années, notamment Ambri-Piotta et Lausanne. Il n'a toutefois jamais pu s'établir en National League. Mais en Swiss League, Östlund est devenu un joueur essentiel du HCC. Actuellement, Bienne s'appuie sur le duo Säteri-Janett.
Source: ATS
Deux Dragons et un Lion avec la Suisse M20 pour les Mondiaux
Jan Cadieux a tranché. La liste définitive des 25 joueurs sélectionnés pour les Mondiaux U20 à Saint Paul et Minneapolis a été dévoilée mercredi. Après deux semaines de préparation à Rochester, le sélectionneur national a choisi de retrancher quatre noms. «Il n’a pas été aisé d’effectuer le cut, a avoué le futur successeur de Patrick Fischer. Eu égard à leur qualité, les joueurs ne nous ont pas facilité les choix.»
Les défenseurs Guus van der Kaaij (Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL) et Simon Müller (HC Davos) ainsi que les attaquants David Bosson (Drummondville Voltigeurs/QMJHL) et Lenny Giger (Sioux City Musketeers/USHL) ne passeront pas la fin d’année sous les drapeaux. Six joueurs appartenant à des clubs romands représenteront l’équipe de Suisse aux Etats-Unis.
Au niveau des défenseurs, Basile Sansonnens (LHC, 31 rencontres de National League, 3 points), Ludvig Johnson (Gottéron, 30 matches de NL, 11 pts) Niklas Blessing (Bienne, 31 partie de NL, 10 pts) ont convaincu Jan Cadieux. Ils seront accompagnés par les attaquants biennois Nolan Cattin (30 matches, 2 points) et Jonah Neuenschwander (18 parties, 6 pts). Le gardien Elijah Neuenschwander, qui appartient à Gottéron mais a été prêté à Coire, sera également de la partie.
«Notre objectif est de composer une équipe avec le plus grand niveau de combativité, afin de pouvoir produire le hockey sur glace que nous entendons livrer de manière conséquente», a ajouté Cadieux. La Suisse entamera son tournoi le 28 décembre contre les Etats-Unis à minuit. Quelques heures plus tard, elle affrontera la Suède (20h). Puis l’Allemagne (30 décembre, 19h) et la Slovaquie (31 décembre, 19h).
Source: SIHF
Trois «Romands» avec le Team Canada
Qui dit période des Fêtes, dit Coupe Spengler. Fribourg Gottéron parviendra-t-il à conserver son trophée? C’est en tout cas, l’objectif, comme l’a affirmé Roger Rönnberg à Blick après le revers à Kloten. Vendredi, les Dragons ouvriront les feux contre le Sparta Prague.
L’affiche de la soirée proposera un duel inédit. Le Team Canada affrontera une équipe composée de joueurs universitaires américains, une première en plus de 100 ans du mythique tournoi davosien. Les 25 joueurs appelés à porter le chandail à la feuille d’érable ont été annoncés dans la nuit de mardi à mercredi.
Sept joueurs de National League défendront les couleurs canadiennes. Et parmi eux, trois «Romands»: Drake Caggiula et Connor Hughes, du Lausanne HC, ainsi que Jonathan Hazen, du HC Ajoie. Tanner Fritz (Rapperswil), Derek Grant (ZSC Lions) Tyler Morley (Kloten) et Michael Sgarbossa (Lugano) seront également de la partie, ainsi qu’Andy Andreoff, qui vient de résilier avec effet immédiat son contrat le liant aux champions de Suisse. Le Team Canada, qui n’a plus remporté le tournoi depuis 2019, cherchera à soulever le 31 décembre une 17e fois la Coupe Spengler.
Source: Hockey Canada
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
35
45
77
2
Lausanne HC
36
34
68
3
HC Fribourg-Gottéron
36
29
67
4
HC Lugano
34
25
59
5
Genève-Servette HC
36
-1
59
6
Rapperswil-Jona Lakers
35
-7
56
7
EV Zoug
34
-2
55
8
ZSC Lions
35
16
55
9
SCL Tigers
34
-3
44
10
SC Berne
35
-9
44
11
EHC Bienne
34
-15
41
12
EHC Kloten
34
-20
41
13
HC Ambri-Piotta
34
-35
38
14
HC Ajoie
36
-57
28