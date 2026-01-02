La Finlande avec 24 joueurs de NHL et Mikko Lehtonen aux JO

La Finlande va se rendre aux Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février) avec 24 joueurs de NHL, selon la liste publiée vendredi par la fédération finlandaise. Le défenseur des ZSC Lions Mikko Lehtonen y figure également.

Médaillée d'or en 2022 à Pékin, la Finlande fera à nouveau partie des favoris au tournoi olympique de Milan. Elle pourra compter sur 24 joueurs sur 25 évoluant en NHL. Lehtonen est le seul de la liste qui n'évolue pas dans la prestigieuse ligue nord-américaine.

Les sélectionneurs devaient rendre leur liste jusqu'au 31 décembre. Celle de l'entraîneur helvétique Patrick Fischer n'a pas encore été révélée.