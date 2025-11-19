Quatre défaites de suite et une descente à la 13e place au classement. Le HC Bienne a connu une chute vertigineuse et trois matches capitaux l'attendent. L'entraîneur Martin Filander est-il en danger?

Le directeur sportif du HC Bienne, Martin Steinegger, n'est pas satisfait des performances de son équipe. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Marcel Allemann

Cette saison, les fans biennois ne savent jamais vraiment où ils en sont avec leur équipe. Le début de saison a été raté avec trois défaites, puis les Seelandais se sont repris, ont livré des matches parfois fantastiques, mais la constance n'était pas au rendez-vous. Ils en sont maintenant à quatre revers consécutifs et n'ont plus trouvé le chemin des filets depuis 156 minutes et 28 secondes. Le vice-champion 2023, en pleine reconstruction, n'est plus que 13e au classement.

Après la violente défaite 6-0 samedi à Lugano, la porte des vestiaires biennois est restée longtemps fermée et le ton est monté. Le directeur sportif Martin Steinegger, très déçu, s'est adressé à l'équipe en des termes très clairs: «Ce n'était pas vraiment un plaisir de regarder ce match, et je l'ai dit clairement aux gars.»

Quel a été l'effet du message?

Martin Steinegger a revu le match plus tard à la vidéo et a révisé au moins en partie son jugement: «J'ai trouvé que c'était toujours mauvais, mais pas autant qu'en direct.» Mais ce qui le préoccupe fondamentalement, c'est que «cette saison, nous avons montré à maintes reprises que nous étions capables de faire beaucoup plus, nous avons eu quelques matches vraiment bons. C'est pourquoi je m'énerve encore plus après une mauvaise partie, parce que je sais ce qu'on peut montrer.»

La question est maintenant de savoir ce que son discours de samedi après le match à Lugano a provoqué. Car trois matches décisifs attendent le HC Bienne qui, dans cette situation, ne peut pas se permettre de continuer à faire des faux pas. Ce mercredi soir, le HCB se rend chez la lanterne rouge Ajoie, qui reste sur une victoire face à Genève. Puis le HCB recevra Langnau (vendredi) et Kloten (mardi). Des équipes du bas du tableau.

«Chaque semaine est une semaine de vérité»

«Dans notre championnat très serré, chaque semaine est une semaine de vérité, rappelle Martin Steinegger. Désormais, c'est simplement encore un peu plus accentué. Mais je vois moins cela comme une situation de pression que comme le fait que nous trouvions enfin notre stabilité.»

Martin Steinegger ne veut pas expliquer si cette situation inconfortable place peu à peu l'entraîneur Martin Filander dans une situation délicate: «Ceux qui me connaissent savent que je ne réponds pas aux questions concernant l'entraîneur. Dès que l'on fait cela, on se retrouve automatiquement en position de défense. Ce que je peux dire, c'est que j'ai mis l'équipe face à ses responsabilités.»