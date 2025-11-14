Gaëtan Haas prolonge au HC Bienne

Bonne nouvelle pour le HC Bienne! Son capitaine et No 92, Gaëtan Haas, a paraphé une nouvelle entente avec le club seelandais. Il restera au moins jusqu'en 2028 à la Tissot Arena.

Gaëtan Haas (à droite) a prolongé son aventure avec Bienne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant la réception de Zurich, Bienne avait une petite surprise pour ses supporters. Sur la glace de la Tissot Arena, le club seelandais a annoncé que Gaëtan Haas allait prolonger l'aventure. Le capitaine et No 92 a signé un contrat jusqu'au terme de la saison 2027/28.

Enfant du club, l'attaquant de 33 ans était allé tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique entre 2019 et 2021, à Edmonton plus précisément. Après un bref prêt à Berne, il avait finalement signé dans son club formateur.

De retour en terres seelandaises à l'été 2021, Gaëtan Haas s'est directement emparé du «C» de capitaine. Sa saison dernière avait toutefois été tronquée à cause d'une grave commotion. De retour au jeu, il aligne les bonnes performances (21 matches, 17 points). C'est donc tout naturellement que le club a décidé de le prolonger.