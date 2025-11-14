Gaëtan Haas prolonge au HC Bienne

Avant la réception de Zurich, Bienne avait une petite surprise pour ses supporters. Sur la glace de la Tissot Arena, le club seelandais a annoncé que Gaëtan Haas allait prolonger l'aventure. Le capitaine et No 92 a signé un contrat jusqu'au terme de la saison 2027/28.
Enfant du club, l'attaquant de 33 ans était allé tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique entre 2019 et 2021, à Edmonton plus précisément. Après un bref prêt à Berne, il avait finalement signé dans son club formateur.
De retour en terres seelandaises à l'été 2021, Gaëtan Haas s'est directement emparé du «C» de capitaine. Sa saison dernière avait toutefois été tronquée à cause d'une grave commotion. De retour au jeu, il aligne les bonnes performances (21 matches, 17 points). C'est donc tout naturellement que le club a décidé de le prolonger.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
2:1
23
35
58
2
Lausanne HC
2:1
24
19
43
3
ZSC Lions
1:0
23
18
40
4
Rapperswil-Jona Lakers
1:3
23
-4
40
5
Genève-Servette HC
23
-7
39
6
HC Fribourg-Gottéron
1:2
23
14
38
7
EV Zoug
1:2
22
5
37
8
HC Lugano
2:1
23
10
37
9
SCL Tigers
23
-4
30
10
HC Ambri-Piotta
2:1
23
-22
28
11
EHC Bienne
0:1
22
-1
27
12
EHC Kloten
1:2
23
-13
27
13
SC Berne
3:1
22
-12
25
14
HC Ajoie
1:2
23
-38
11