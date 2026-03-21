Ce samedi soir, la série entre Genève et Lausanne commencera aux Vernets. Entre les deux formations lémaniques, qui part avec les faveurs de la cote et pourquoi? On tente d'y voir plus clair.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Gardiens

Sur le papier et avant la saison, ce point aurait été mis à l'avantage du Lausanne HC. Mais le papier n'arrête pas des pucks. Sur la glace et depuis le début de la saison, Stéphane Charlin a été très solide. Il l'a surtout été depuis l'arrivée de Ville Peltonen. Sous Yorick Treille, l'ancien portier de Langnau était encore en phase de rodage dans sa nouvelle équipe. Mais depuis le 6 octobre, il tourne à 92,38% d'arrêts, ce qui en fait le troisième meilleur gardien de la Ligue sur cette période.

À l'inverse, le Lausanne HC n'a pas pu compter sur un gardien dominant tout au long de la saison. Tout juste ont-ils été moyens. Ce n'était évidemment pas le plan au moment de rapatrier Connor Hughes pour former un duo censé être ultra-solide avec Kevin Pasche. Reste à savoir quelle sera la stratégie du LHC pour cette série et qui sera titulaire. Toujours est-il que ce qui devait être une force des Vaudois n'en a pas été une. Mais n'oublions pas que les deux Lausannois ont été bons lors des deux accessions en finale de leur équipe.

Défense

Sur la saison, les Genevois ont encaissé dix buts de plus que les Lausannois (147 à 137). Mais là encore, il y a deux saisons en une pour les Aigles qui ont pris des seilles avant le départ de Yorick Treille (11-0, 8-0 notamment). Avec 49 capitulations en 12 matches (4,08 buts de moyenne), l'équipe des Vernets était terriblement perméable. Lors des 40 dernières sorties, le GSHC a cédé 98 fois (2,45) soit moins que Lausanne (2,63).

Au niveau individuel, les Vaudois ont perdu en densité avec les départs de Lukas Frick et Andrea Glauser compensés par les arrivées d'Inaki Baragano et Basile Sansonnens. Et comment se comportera Erik Brännström en séries, lui qui n'a joué que trois matches de play-off durant toute sa carrière? À l'inverse, Genève peut compter sur l'expérimenté Jan Rutta, double vainqueur de la Coupe Stanley.

Attaque

Oui, Genève possède trois des six meilleurs compteurs de la Ligue avec Markus Granlund, Sakari Manninen et Jesse Pululjärvi. Mais derrière, c'est plus compliqué et Ville Peltonen ne semble toujours pas avoir trouvé une deuxième ligne d'impact. L'impact, ce n'est pas ce qui manque du côté des Lions avec une densité offensive plus impressionnante que celle des Aigles. Le danger semble pouvoir venir de plus d'endroits, surtout depuis le retour au jeu tant attendu d'Antti Suomela. La reformation du trio Riat-Suomela-Oksanen pourrait également permettre aux Lausannois de retrouver un premier trio capable de régater avec la «Grannijärvi».

Situations spéciales

C'est peut-être là le principal déséquilibre de cette série qui s'annonce très serrée. Le box-play lausannois est en train de dégringoler dans les statistiques avancées. Si le nombre de tirs est stable, la qualité de ceux-ci est en train d'augmenter pour les adversaires de l'équipe de Geoff Ward. Le taux de réussite est tout de même bon sur l'ensemble de la saison, mais les indicateurs ne poussent pas forcément à l'optimisme. Trois des quatre joueurs les plus utilisés en power-play la saison dernière (Andrea Glauser, Gavin Bayreuther et David Sklenicka) ont quitté les lieux. À voir qui sera capable de prendre leur place.

Si le jeu en supériorité numérique des Aigles a un taux de réussite légèrement inférieur à celui du LHC, les hommes de Ville Peltonen compilent les meilleures statistiques avancées de la Ligue dans ce domaine. Genève est l'équipe qui tire le plus, mais également celle qui crée les occasions les plus dangereuses. La bonne nouvelle pour les Vaudois? Cette force est possible à amenuiser en étant discipliné. Si Lausanne l'est, la série pourrait même tourner dans l'autre sens.

Entraîneur

C'est derrière le banc où l'avantage du LHC est le plus net. Geoff Ward possède une expérience longue comme le bras et a gagné une Coupe Stanley comme assisant et un championnat d'Allemagne en tant que coach principal. En Suisse, il a mené Lausanne à deux finales consécutives et a fait de cette équipe une machine terriblement bien huilée.

Ville Peltonen était l'assistant de Kari Jalonen à Berne lorsque le binôme a mené les Ours au titre. Par la suite, il a atteint la demi-finale avec HIFK à une reprise sur ses trois saisons du côté d'Helsinki. Douze ans plus jeune que Geoff Ward, il peut par contre compter sur une fantastique expérience de joueur et sur une médaille de bronze en tant qu'assistant lors des derniers Jeux olympiques. Il est donc totalement à sa place du côté de Genève et face à n'importe quel autre entraîneur, il aurait peut-être même l'avantage dans cette analyse. Mais pas contre Geoff Ward.

Conclusion

Au moment de lancer cette série, difficile de dégager un favori clair tant les forces semblent se répondre. Genève arrive avec une dynamique bien plus positive et un gardien en pleine confiance, tandis que Lausanne peut s’appuyer sur une profondeur offensive supérieure et l’expérience de Geoff Ward derrière le banc.

Mais en play-off, les détails font souvent la différence. Et dans ce domaine, les situations spéciales pourraient bien faire basculer la série. Si Genève parvient à imposer son power-play et à profiter des largesses lausannoises en box-play, l’avantage pourrait rapidement changer de camp. À l’inverse, une équipe vaudoise disciplinée et capable de répartir le danger sur plusieurs lignes a les armes pour faire déjouer les Aigles.

Sur le fil, l’impression reste que Genève possède peut-être un léger avantage aujourd’hui — celui de la forme et de la confiance. Mais dans une série qui s’annonce aussi serrée, il ne faudrait pas grand-chose pour que la pièce retombe de l’autre côté.