«Ajoie ne peut plus se contenter de défaites honorables»

Battu à Ambri (5-3), Ajoie joue gros dans ce second acte de la série de play-out à domicile. Pour le coach Greg Ireland, le message est limpide: hausser le curseur, individuellement et collectivement.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il n’y a pas encore le feu, mais la température monte sérieusement dans le Jura. Dominé à Ambri malgré une avance après deux tiers, Ajoie aborde ce deuxième acte du play-out avec une pression déjà palpable. Avant ce rendez-vous clé, Greg Ireland refuse de se réfugier derrière les circonstances. Son équipe a montré qu’elle pouvait rivaliser, mais elle doit désormais prouver qu’elle sait gagner.

Greg Ireland, Ajoie a perdu l’acte I à Ambri (5-3). Qu’est-ce que cette première manche te dit en vue du match de ce mardi soir?

Elle confirme surtout que la série est ouverte. Mais attention: ce n’est pas parce qu’on a été proches que ça suffit. On doit élever notre niveau global. Chaque joueur doit amener un peu plus, sans exception. En play-out, il n’y a pas de place pour les excuses. Il y a une opportunité, mais elle passe par un engagement total.

Tu insistes beaucoup sur la responsabilité individuelle. C’est le point clé avant ce match No 2?

Oui. À ce stade de la saison, tout le monde doit accepter de payer le prix. Bloquer des tirs, encaisser des coups, aller dans les zones difficiles. Gagner, ce n’est jamais confortable. Si chacun fait un peu plus dans ces domaines, l’équipe suit. C’est ça, l’urgence qu’on doit avoir dès le premier shift.

Ajoie a mené après deux tiers lors du premier match avant de s'écrouler. Comment éviter que le scénario ne se répète?

On doit être capables de jouer 60 minutes complètes. À Ambri, on a trop donné de munitions à l’adversaire. On a perdu trop de pucks, on ne les a pas suffisamment envoyés derrière leur défense. Résultat: ils ont pu prendre de la vitesse et nous attaquer en transition. À domicile, on devra être plus intelligents dans la gestion du puck.

Concrètement, ça passe par quoi?

Par plus de discipline dans la prise de décisions. Par un jeu plus direct quand il le faut. Et aussi par davantage de présence physique. Ce sont des détails, mais en play-out, ce sont ces détails qui font basculer les matches.

Tu as pu retrouver progressivement plusieurs joueurs importants. Est-ce que ça change ton approche?

Ça nous donne des options supplémentaires, bien sûr. Des joueurs comme Jerry (ndlr Turkulainen) apportent de l’énergie et de l’intelligence de jeu, notamment en power-play. Mais au final, ce n’est pas une question de noms. C’est une question de niveau d’engagement collectif. Peu importe qui est sur la glace, on a besoin que tout le monde soit à 100%.

Justement, le power-play peut-il être un facteur clé dans ce match 2?

Il peut faire la différence, oui. Dans ce genre de série, chaque opportunité compte. On a réussi à marquer une fois, mais on doit être capables d’être plus efficaces dans les moments importants, surtout si le match est serré.

Tu as dit à tes joueurs après le match: «Ok, ce n’est pas suffisant». Quel est le standard attendu ce mardi soir?

On doit passer de «ok» à «assez pour gagner». Ça veut dire plus d’intensité, plus de constance, plus de volonté. On ne peut pas se contenter d’être dans le match. On doit imposer notre manière de jouer. Ajoie ne peut plus se contenter de défaites honorables.

La pression est déjà forte avec ce match à domicile. Comment l’aborder?

C’est simple: pas de recul, pas d’excuses. On joue pour gagner, point. Si gagner était facile, tout le monde le ferait. Nous, on doit être prêts à tout donner pour aller chercher ce résultat. On ne peut pas se cacher derrière les excuses. On ne l'a jamais fait et on ne doit pas commencer aujourd'hui. Nous devons simplement accepter de faire tout ce qui est possible pour avoir du succès.