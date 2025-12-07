Malgré un début de semaine décevant, Genève a conclu sur un large succès contre Ajoie et peut aborder la pause internationale avec un sentiment de soulagement (6-1). Une réaction attendue par Ville Peltonen et Simon Le Coultre.

Matthias Davet Journaliste Blick

Trois points en trois matches. Sur le papier, la semaine du GSHC ne s'est pas passée comme prévue, surtout en jouant des équipes du bas de classement comme Ambri et Ajoie. Le point positif, c'est que les Grenat l'ont terminée avec une grosse victoire face à la lanterne rouge jurassienne (6-1) et peuvent ainsi aborder la pause internationale avec un poil plus de sérénité.

«On se devait de réagir et de terminer cette semaine sur une bonne note», appuie Simon Le Coultre. Le défenseur grenat et ses coéquipiers n'étaient pas satisfaits des performances lors de leur road trip à Davos et dans le Tessin. Ils ont rapidement mené face à Ajoie, un autre point qu'ils voulaient améliorer dans leur jeu. «On ne peut pas courir après le score lors de chaque match et on était donc prêts dès le début», ajoute le No 90 des Aigles.

Une nouvelle pénalité de match

Une réaction qui a également plu à Ville Peltonen. «On se devait de retrouver notre identité, précise le coach du GSHC. On a été très négligents en défense lors des deux derniers matches et on devait être solides pour que quelque chose se produise de l'autre côté de la glace aussi.»

Des consignes qui ont été respectées et qui ont donc permis à Genève de largement l'emporter face à Ajoie. Mais tout n'a pas toujours été simple pour les Aigles. Déjà parce qu'ils ont, tout comme à Davos mercredi, écopé d'une pénalité majeure. La grosse charge d'Eric Schneller – qui a semblé plus maladroite que méchante puisque le joueur est directement allé s'enquérir de l'état de santé de Marco Pedretti – n'a pas échappé aux arbitres. «C'est dommage pour Schneller qui avait bien débuté son match», souffle Ville Peltonen.

Des fondations plus solides

Toujours est-il que Genève a disputé trois minutes à 4 contre 5, mais est parvenu à tuer cette punition. L'occasion était belle de profiter du fameux momentum. Sauf qu'à l'inverse, ce sont les Jurassiens qui ont égalisé quelques instants plus tard. «Ils ont effet pu marquer mais quand nos joueurs ont suivi le plan de jeu et on n'a pas paniqué, ni pensé au passé», ajoute le Finlandais.

Ville Peltonen est donc satisfait de la réaction et de la mentalité de ses joueurs. «Nos fondations sont plus solides depuis le début du mois de novembre», appuie-t-il.

«La victoire qu'il fallait avant la pause»

Offensivement, Genève a ensuite pu dérouler. Après 40 minutes, les tirs étaient d'ailleurs de 41 à 14 en faveur des Grenat. «C'est un peu bateau mais à chaque match, on doit shooter pour marquer, rappelle Simon Le Coultre. Peut-être qu'en face, ils étaient un peu fatigués puisqu'ils ont joué hier.» Peut-être, mais le GSHC n'a rien volé face à une équipe qui était en forme ces derniers temps.

Place désormais à la pause pour les Grenat. «C'est la victoire qu'il fallait avant celle-ci», s'exclame le défenseur genevois, qui va rejoindre l'équipe de Suisse la semaine prochaine pour l'Euro Hockey Tour à Zurich.

Quant à son entraîneur, il sera également sur le banc de la Finlande pour ce tournoi. Une double casquette qui n'est pas trop dommageable pour lui. «Ça va nous permettre de respirer et comme nous ne reprenons que le vendredi (ndlr: avec l'accueil de Langnau), on pourra réaliser de bons entraînements», assure Ville Peltonen.