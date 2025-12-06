Genève se rassure face à Ajoie

Déjà défait à deux reprises cette semaine, Genève recevait Ajoie ce samedi. En ce week-end d'Escalade, les Aigles ont renoué avec la victoire, même si tout n'a toujours pas été simple. Ils ont finalement déroulé face à la lanterne rouge jurassienne (6-1).

Matthias Davet Journaliste Blick

«Ainsi périssent les ennemis de la République!» Ce n'est sans doute pas ce qu'a dû penser Jimmy Vesey – peu habitué aux coutumes genevoises – au moment d'inscrire le troisième et le quatrième but face à Ajoie ce samedi. Mais peut-être qu'en ce week-end de l'Escalade, cette phrase a trotté dans la tête de certains supporters présents aux Vernets après les deux réussites de l'Américain, qui scellaient la victoire grenat.

Avant cela, tout n'a pas toujours été simple pour le GSHC. Certes, il a dominé le premier tiers et menait logiquement 1-0 après celui-ci, grâce à un joli petit mouvement de Sakari Manninen, seul devant Antoine Keller (qui après avoir dégoûté son club formateur il y a trois semaines n'a pas pu éviter le revers du HCA).

La fin de cette première période a été marquée par un vilain geste d'Eric Schneller. Le jeune défenseur a envoyé Marco Pedretti s'envoler dans la bande. Rapidement, le Zurichois de Genève a compris son erreur et s'est empressé de prendre des nouvelles de son adversaire. Sauf que Jannik Fischer lui a sauté dessus pour régler ses comptes (16e). Résultat des courses: 5 minutes + match pour l'Aigle et 2 minutes + match pour la Vouivre pour «comportement antisportif envers officiels». Le défenseur ajoulot a-t-il touché le juge de ligne au moment où il frappait son adversaire? Ces prochains jours vont nous le dire.

Genève n'a pas douté longtemps

Toujours est-il que les Jurassiens ont bénéficié d'un power-play, qui s'est chevauché sur deux tiers. Mais ils n'ont pas réussi à se montrer trop dangereux sur la cage de Stéphane Charlin. Alors qu'on aurait pu penser au tournant du match, le HCA est parvenu à égaliser, par un tir de Cole Cormier (23e). Il s'agit du troisième but en trois rencontres pour le joueur prêté par Lugano.

Heureusement pour eux, les Grenat ne sont pas retombés dans leurs travers et ont rapidement repris les devants grâce à un tir puissant de Jesse Puljujärvi (25e). Puis, les deux buts de Jimmy Vesey (28e et (34e), qui ont définitivement mis le GSHC à l'abri. Ce 4-1 vaut clairement le détour, avec un magnifique jeu de passes entre Markus Granlund, Sakari Manninen et l'Américain.

La marmite était pleine

Genève a même cru avoir inscrit le cinquième juste avant la deuxième sirène mais, après visionnage des images, la rondelle a franchi la ligne un dixième de seconde trop tard. Dans le dernier tiers, Jerry Turkulainen a d'abord manqué son 1 contre 1 face à Stéphane Charlin (46e), avant que Simas Ignatavicius n'enfonce le clou (50e). La marmite – que le Lituanien, en tant que plus jeune de l'équipe, allait devoir briser après le match – était pleine pour les Ajoulots. En toute fin de match et en box play, Sakari Manninen a bouclé la boucle (59e).

C'est donc en renouant avec la victoire et toujours dans le top 6 que Genève va aborder cette deuxième pause de l'équipe nationale. Prochain match pour les Aigles: le vendredi 19, avec la réception de Langnau. Quant à la lanterne rouge ajoulote, elle rouvrira les feux deux jours plus tôt, à Fribourg.