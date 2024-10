À Fribourg et comme depuis le début de saison, Robert Mayer a été impressionnant devant son filet. Quelle métamorphose entre le gardien chancelant de la saison dernière et le mur d'aujourd'hui.

Robert Mayer a mis en échec les Dragons. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les Québécois et leur accent fleuri ont pour habitude de dire d'un gardien qui ne stoppe pas un puck qu'il «n'arrêterait pas un ballon de plage». Cette expression pouvait tout à fait convenir à Robert Mayer la saison dernière. Le gardien champion de Suisse un an plus tôt était franchement médiocre devant son filet lors de l'exercice 2023/2024.

Il a terminé le championnat avec 86,9% d'arrêts et 3,47 buts encaissés par match. Aucun portier n'a fait pire que lui dans les deux catégories statistiques. Un contraste hallucinant avec ce qu'il avait réalisé quelques mois auparavant, menant Genève-Servette au premier titre national de son histoire. C'est comme s'il était devenu méconnaissable.

Dès lors, on était en droit de se demander quel Robert Mayer allait faire son retour devant le filet genevois cette année. L'ange gardien ou l'autre? La question était d'autant plus pressante que son No 2, Gauthier Descloux, n'a pas été en mesure de commencer la saison et qu'il sera absent à long terme. Après cinq parties, le portier a donné une réponse satisfaisante. Il est pour l'heure redevenu le gardien capable de gagner un match à lui seul ou presque.

À Fribourg, ce n'est pas Robert Mayer qui a gagné tout seul, certes. C'est Markus Granlund qui a inscrit le 2-3 décisif en fin de match. Mais si Genève-Servette a pu virer en tête après 20 minutes et malgré la domination fribourgeoise (14 shoots à 6), c'est en grande partie grâce à lui. «On a peiné à concrétiser», a remarqué Pat Emond, coach vaincu. S'il ne nomme pas Robert Mayer, l'ancien technicien lui rend évidemment hommage. «Nous avons ce problème depuis le début de la saison, précise-t-il. Tu peines à gagner lorsque tu marques deux buts.»

«Donner du crédit à Robert»

Devant son vestiaire, Jan Cadieux a évidemment un autre son de cloche. Il met en lumière la prestation défensive de son équipe. «Nous avons globalement bien maîtrisé la rencontre, hormis un quart d'heure entre la 30e et la 45e minute, détaille l'entraîneur gagnant. C'est la principale différence par rapport à la saison dernière.»

Dès lors, une question se pose: Robert Mayer est-il meilleur parce que la défense l'aide bien ou est-il tout simplement largement meilleur que lors du dernier championnat? «Non, il a clairement haussé le niveau de son jeu, remarque Jan Cadieux. Et pour cela, il faut lui donner du crédit. Mais oui, nous jouons devant lui de manière plus responsable et intelligente. Je dirais que c'est une combinaison de ces deux choses. Mais on retrouve un grand Robert Mayer et c'est une grande preuve de caractère de sa part d'avoir fait face à la critique et d'avoir relevé la tête.»

Ce mardi, Antti Raanta, le gardien finlandais engagé «au cas où» a regardé Robert Mayer éteindre les espoirs fribourgeois. Aura-t-il voix au chapitre ou le No 29 va monopoliser le filet? Il y a fort à parier que son tour viendra, peut-être même dès ce week-end avec le premier enchaînement de matches. Genève jouera vendredi à Ambri et samedi à Kloten.