Pour le deuxième match de la demi-finale entre Genève-Servette et Fribourg Gottéron, les deux entraîneurs n'ont rien changé dans leurs alignements. Une bonne nouvelle pour les Dragons.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Battu lors du premier match des demi-finales face à Fribourg Gottéron, Genève-Servette se présente à domicile avec la même composition d'équipe que du côté de la BCF Arena. Sans surprise, c'est évidemment Stéphane Charlin qui va garder les filets des cages grenat.

C'est du côté des visiteurs que résidaient les plus grandes incertitudes. Touché en fin de match samedi par une charge de Jesse Puljujärvi, Maximilian Streule est apte à tenir sa place au bout du Léman. L'arrière au No 77 est apparu en photo avec une visière intégrale sur les réseaux sociaux du club lundi matin.

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Un autre homme est apparu sur l'Instagram du club dans la journée: Marcus Sörensen. Était-ce à dire que le Suédois était apte à effectuer son retour au jeu ce lundi soir aux Vernets? Ou était-ce un coup de bluff des Fribourgeois? À la lecture des compositions de cette seconde rencontre, c'est la deuxième option qui est la bonne réponse. Roger Rönnberg part en effet avec la même légion étrangère que samedi à domicile.

Daniel Ljunggren va donc à nouveau évoluer au centre de la quatrième ligne avec Jeremi Gerber et Jamiro Reber à ses côtés. Kevin Nicolet sera la treizième attaquant pour les Dragons. À Genève, c'est Luca Hischier qui va jouer le rôle de «13e roue du char», comme ce fut déjà le cas lors du premier acte de cette série.

Fribourg Gottéron mène 1-0 dans cette demi-finale et va tenter de réaliser immédiatement le break contre les Aigles. La rencontre est à suivre en direct sur Blick (20h00).