Il paraît qu'il n'y a qu'à bloquer les Finlandais de Genève-Servette pour venir à bout des Aigles. Ce second acte de la demi-finale face à Fribourg nous donne une image bien différente du GSHC.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Jimmy Vesey (Genève, attaquant)

Cela fait un certain temps que l'Américain de Genève-Servette paraissait monter en puissance durant ces play-off. Durant la série contre le Lausanne HC, cela crevait les yeux, mais cela ne se traduisait pas pour autant au panneau d'affichage. Mais sa triplette avec Tim Bozon et Josh Jorris était prometteuse pour la suite de ces séries éliminatoires.

Lors de cette seconde rencontre de la demi-finale, ce second trio a été exceptionnel. Jimmy Vesey a offert l'ouverture du score à Vili Saarijärvi avant de marquer lui-même le 3-0 lors du tiers-temps intermédiaire. Cette réussite a eu le don d'éteindre les Dragons. Plus généralement, la ligne de l'Américain a prouvé une chose: Non, il ne suffit pas de bloquer la «Grannijärvi» pour battre Genève-Servette. Et c'est peut-être le principal enseignement de cette soirée.

⭐⭐ Christoph Bertschy (Fribourg, attaquant)

Deux buts et demi. Voici la moisson de Christoph Bertschy lors de ce deuxième match de la série. Et demi? Oui, car le Fribourgeois a touché le poteau après avoir inscrit les 4-2 et 4-3. Que se serait-il passé si le No 22 des Dragons avait trouvé l'intérieur du montant de Stéphane Charlin? On ne le saura évidemment jamais.

Toujours est-il que l'ailier de la BCF Arena, buteur décisif lors de l'acte I samedi à domicile, est passé tout proche de tourner le match quasi tout seul au bout du Léman. Virevoltant en zone offensive, il a même débloqué le compteur des Dragons en power-play après plus de 65 minutes (!) de mutisme. Ce n'est pas rien.

⭐ Matthew Verboon (Genève, attaquant )

En théorie, lorsque Markus Granlund est à la passe, le buteur ne se nomme que rarement Matthew Verboon. Et pourtant! L'attaquant au No 23 des Vernets s'est retrouvé au bon endroit pour inscrire le 5-3 en fin de match et libérer une atmosphère qui commençait doucement à devenir irrespirable.

Pourquoi l'ailier s'est retrouvé en si bonne position avec le Finlandais? «J'ai changé pour Manninen, nous a-t-il expliqué. Et j'ai essayé de me faire oublier derrière les Fribourgeois.» Une mission camouflage qui a parfaitement fonctionné puisqu'il a reçu un caviar de la part de Granlund. «Parfaite, lance-t-il pour décrire la passe de son coéquipier. Mais j'ai joué avec lui une année à Lugano. Je ne suis pas surpris.»

Flop: Le power-play de Fribourg

Au moment où Sakari Manninen est revenu sur la glace en début de deuxième période, le total des 60 minutes de power-play sans but a été dépassé par Fribourg Gottéron. Depuis le début de ces play-off, les Dragons ont donc évolué durant plus d'un match sans inscrire le moindre but. Une statistique ahurissante, surtout si l'on part du principe que le jeu de puissance a été l'un des atouts des hommes de Roger Rönnberg en saison régulière.

Lors de ce second acte, les Dragons ont patiné durant six minutes avec un homme de plus sur la glace en ne montrant absolument rien. Une léthargie abominable qui n'a évidemment rien apporté de concret. À force, Roger Rönnberg va-t-il tenter quelque chose de drastique pour inverser cette tendance? Ou alors le but de Christoph Bertschy après plus de 65' de mutisme pour le 4-2 va le conforter dans sa ligne?