«On a Berne et Davos dans le viseur»

Fribourg s'est imposé en prolongation à Zurich. Photo: freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

La série est impressionnante. Depuis l'arrivée de Lars Leuenberger, Fribourg a obtenu au minimum un point lors de chaque sortie en National League. Quinze matches d'affilée, donc. Une tendance qui n'est pas arrivée à son terme ce vendredi, sur la glace de Zurich. Malgré un troisième tiers très compliqué, les Dragons sont parvenus à arracher la prolongation, puis la victoire sur la glace du champion en titre. «C'est super positif, réagit à ce sujet le principal artisan de cette série. Tous les points sont importants pour nous et nous avons déjà mis ceux-là dans notre besace.»

Pourtant, à la 60e minute, on s'est longtemps demandé comment il était encore possible que le score affiche 2-2. Si Fribourg menait à l'entame de la deuxième période, il a été outrageusement dominé dans la dernière. 20-1 au niveau des tirs, tout simplement. Mais Reto Berra tenait bon.

Comment expliquer cette baisse de régime soudaine des Dragons? Certains mettent la faute sur la pause de l'équipe nationale, qui a privé l'équipe de compétition durant 12 jours. «Après une très longue interruption, ce n'est facile de retrouver le rythme.» Des propos qui corroborent avec ceux de Dave Sutter: «Avec ce manque de rythme, les automatismes ne sont pas forcément là… On sait qu'il y a encore beaucoup de travail.» D'autres, comme Julien Sprunger, soulignent toutefois le talent du côté zurichois. «Ils ont poussé et mérité de revenir, ajoute le capitaine. Par contre, ça va être compliqué si on joue toutes les périodes comme celle-là.»

Un temps-mort pour calmer tout le monde

Pour endiguer les vagues adverses, Lars Leuenberger a pris son temps-mort au milieu du troisième tiers. «Je leur ai dit: 'Les gars, c'est un match de hockey, c'est normal. Il faut le comprendre et nous avons toujours une chance de gagner. Il faut rester calme avec le puck et être à nouveau actif.'» Pour lui, son équipe a réagi à ses propos. S'il y a eu une légère amélioration, Fribourg n'était pourtant pas sorti du marasme. «En fait, dans les deux premiers tiers, nous avons joué pour gagner. Dans le dernier, c'était pour ne pas perdre», ajoute encore Lars Leuenberger.

Finalement, et grâce aux talents de son duo Lucas Wallmark–Marcus Sörensen, Fribourg est parvenu à ramener la victoire de la Swiss Life Arena. Les deux hommes ont parfaitement combiné en prolongation et le dernier nommé a gentiment glissé la rondelle au fond des filets. «Chaque point est important pour nous, mais au-delà, il y a aussi la confiance accumulée en venant nous imposer ici», précise l'entraîneur.

Regarder vers l'avant

Faire tomber Zurich est presque devenu une habitude pour Gottéron cette saison, qui a remporté trois des quatre affrontements face aux Lions. Et avec ces deux points en plus, les Dragons s'installent encore plus confortablement dans le top 6 – avec cinq unités d'avance et un match en moins sur Langnau, 7e.

Et comme l'appétit vient en mangeant, Julien Sprunger et ses coéquipiers se projettent. «On continue à regarder devant nous, s'exclame le capitaine. On a Berne et Davos dans le viseur.» Les deux équipes sont à respectivement sept et cinq points des Dragons. Les rattraper n'est donc pas impossible. Pour cela, il faudra s'imposer face à Lugano, samedi à la BCF Arena.