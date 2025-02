Fribourg renverse Zurich et continue sa marche en avant

Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Si Zurich avait repris plus tôt (défaite mercredi à Bienne), Fribourg retrouvait la glace pour la première fois depuis la pause de l'équipe nationale. En terres zurichoises, les Dragons allaient-ils parvenir à surfer sur leur bonne série (sept victoires sur les neuf derniers matches)?

Cette rencontre est partie sur un bon rythme entre les deux équipes. Les Lions ont été les premiers à se montrer dangereux, se projetant à 3 contre 1 dès la 1re minute de jeu. Mais la déviation de Dean Kukan n'était pas suffisante pour tromper la vigilance de Reto Berra, auteur d'un excellent match à la Swiss Life Arena ce vendredi. Sur cette lancée, les Zurichois ont continué à se procurer de belles occasions, à l'image d'un Vinzenz Rohrer seul devant la cage adverse. Mais à nouveau, la déviation du No 9 ne surprenait pas le dernier rempart fribourgeois, qui a bien étendu sa jambière (5e).

Denis Malgin seul

Sur l'une de ses premières réelles actions de la soirée, Fribourg a trouvé la faille. Sandro Schmid a d'abord parfaitement subtilisé la rondelle à Dean Kukan, avant de servir devant le but Marcus Sörensen. Si le Suédois a dû s'y reprendre à trois fois pour finalement tromper Robin Zumbühl, il a mis son équipe sur la bonne voie (6e). Une réussite qui aurait pu directement être annihilée mais le lancer de Patrick Geering a trouvé le poteau (7e).

Mieux pour les Dragons, avant la pause, ils ont augmenté leur avance. La subtile déviation de Jakob Lilja sur le tir de la ligne bleue de Raphael Diaz était suffisant pour doubler la mise (17e). De quoi rentrer aux vestiaires de manière sereine? Pas vraiment puisque, à 95 secondes de la première sirène, Denis Malgin a enlevé la rondelle à Christoph Bertschy et s'en est allé affronter Reto Berra. Si le No 20 a réalisé le premier arrêt, le Zurichois est parvenu à reprendre et inscrire le 1-2 d'une magnifique reprise de volée.

Reto Berra à son affaire

N'est pourtant pas Denis Malgin qui veut. À l'entame du deuxième tiers, Linden Vey s'est à son tour présenté seul face au portier adverse. Sauf que le Canadien n'a pas réussi à redonner deux longueurs d'avance à son équipe. Le score n'a d'ailleurs pas bougé dans cette période médiane, même s'il est bon de noter la barre transversale trouvée par Juho Lammikko (31e) et le raté de Sven Andrighetto, seul face à Reto Berra après un changement de ligne manqué par Gottéron (37e).

À l'entame des 20 dernières minutes, tout le monde se demandait si Fribourg était capable de résister face aux Lions. Longtemps, ils ont fait le dos rond mais, à force de plier, ils ont fini par rompre. En se retournant, Vinzenz Rohrer est parvenu à tromper la vigilance de Berra (48e). Son équipe acculée à ce moment-là du match, Lars Leuenberger a pris un temps-mort pour remobiliser ses troupes.

Un geste qui a eu peu d'effet, Zurich continuant de mettre une pression folle sur la cage fribourgeoise. Dans ce tiers seul, les Lions ont tiré à 20 reprises sur la cage de Reto Berra, contre une seule tentative pour les Dragons. Cela relevait du petit miracle pour les visiteurs que les deux équipes s'en aillent en prolongation. Et le miracle a encore été plus beau lorsque, sur un magnifique mouvement, le duo Wallmark-Sörensen a pu offrir la victoire à Fribourg à 53 secondes de la fin. Avec ce succès, Gottéron se rapproche de plus en plus des play-off, puisque Kloten s'est incliné face à Lausanne.