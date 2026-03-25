Fribourg a-t-il encore perdu un leader?

Gottéron a gagné un match important face à Rapperswil lors de l'acte III (4-0), mais a peut-être perdu Andrea Glauser. Le défenseur fribourgeois est sorti sur blessure dans le deuxième tiers. Retrouvez les moments forts de cette rencontre.

Matthias Davet Journaliste Blick

Andrea Glauser se relève une première fois après un contact avec Tanner Fritz. Le No 96 des Dragons tente ensuite de suivre le contre des siens mais, une fois celui-ci avorté, il revient au banc en boitant et regagne ensuite le vestiaire. Fribourg a-t-il perdu un nouveau leader, après les blessures de Marcus Sörensen, Sandro Schmid et Attilio Biasca?

C'est l'ombre au tableau d'une rencontre bien maîtrisée par les hommes de Roger Rönnberg (4-0). En l'emportant face à Rapperswil, ils se donnent un bon bol d'air et peuvent désormais aborder plus sereinement le match de jeudi dans le canton de Saint-Gall. Mais avant cela, retour sur l'acte III avec les faits marquants.