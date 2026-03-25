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Acte III: Les faits marquants
Fribourg a-t-il encore perdu un leader?

Gottéron a gagné un match important face à Rapperswil lors de l'acte III (4-0), mais a peut-être perdu Andrea Glauser. Le défenseur fribourgeois est sorti sur blessure dans le deuxième tiers. Retrouvez les moments forts de cette rencontre.
Publié: 08:13 heures
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À quel point Andrea Glauser s'est-il blessé face à Rapperswil?
Photo: Pius Koller
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Matthias DavetJournaliste Blick

Andrea Glauser se relève une première fois après un contact avec Tanner Fritz. Le No 96 des Dragons tente ensuite de suivre le contre des siens mais, une fois celui-ci avorté, il revient au banc en boitant et regagne ensuite le vestiaire. Fribourg a-t-il perdu un nouveau leader, après les blessures de Marcus Sörensen, Sandro Schmid et Attilio Biasca?

C'est l'ombre au tableau d'une rencontre bien maîtrisée par les hommes de Roger Rönnberg (4-0). En l'emportant face à Rapperswil, ils se donnent un bon bol d'air et peuvent désormais aborder plus sereinement le match de jeudi dans le canton de Saint-Gall. Mais avant cela, retour sur l'acte III avec les faits marquants.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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Fribourg Gottéron
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