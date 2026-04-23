Lucas Wallmark n'a pas été suspendu pour son coup de canne

Fribourg pourra compter sur Lucas Wallmark pour la suite de sa série contre le HC Davos. Coupable d'un coup de canne sur Filip Zadina, le Suédois a reçu une pénalité de match rétroactive, mais n'a pas été suspendu.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lucas Wallmark n'aura pas à regretter son geste de la 71e minute lors de la deuxième prolongation du match No 3 de la finale contre Davos. L'attaquant de Fribourg Gottéron a asséné un coup de canne derrière le genou de Filip Zadina. Une action douloureuse qui a forcé le Tchèque à rentrer prématurément aux vestiaires.

Sur la glace, les arbitres n'ont pas donné de pénalité contre le No 32 de la BCF Arena. Quelques minutes plus tard, Fribourg Gottéron inscrivait le 2-3 par l'intermédiaire de l'inusable Julien Sprunger. Une succession de séquences qui a forcément provoqué la colère des fans locaux.

Présent vendredi

Mais une action qui a surtout failli coûté cher à Lucas Wallmark. Le Suédois de Fribourg Gottéron a vu son dossier passer entre les mains du juge unique. Ce dernier a jugé que le coup de canne du joueur de centre méritait une sanction. Il a décidé de lui infliger une pénalité de match rétroactive et de prononcer une amende de 1700 francs. Comme il s'agit de sa première sanction majeure, il n'y a pas de suspension automatique.

La raison de cette décision? «Même si un tel coup est manifestement très douloureux, son potentiel de mise en danger n’est pas particulièrement élevé, a précisé le juge unique. Comme la force du coup n’était pas maximale, la demande du PSO visant une suspension a posteriori est toutefois défendable.» Fribourg Gottéron ne devra donc pas remplacer son attaquant auteur de son meilleur match mercredi soir avec un but et une passe décisive. Il avait certes inscrit un doublé lors de l'acte V contre Genève, mais n'avait pas eu le même impact que dans les Grisons.

Inquiétude pour Arola

Fribourg Gottéron pourrait avoir besoin de changer son alignement, mais en défense cette fois-ci. Juuso Arola a en effet dû quitter la glace après un contact genou conte genou avec Filip Zadina. L'action fortuite a visiblement touché le Finlandais. «Je ne suis pas inquiet», a précisé Roger Rönnberg après la rencontre. Cela veut-il dire que l'arrière pourra jouer vendredi? «Non, cela veut juste dire que je ne suis jamais inquiet.»

S'il venait à manquer à l'appel, Fribourg Gottéron pourrait devoir jouer avec un seul arrière étranger. Patrik Nemeth a en effet manqué à l'appel lors des deux derniers matches. La raison de son absence est inconnue. S'il venait à ne pas être apte à évoluer vendredi, la défense des Dragons pourrait être terriblement affaiblie.