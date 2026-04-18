Fribourg commence la finale à Davos, dans une ville fantôme

A Davos, le premier acte de la finale se jouera ce samedi (20h00) dans une station à moitié fermée. Entre hôtels clos et rues désertes, seul le hockey anime encore la montagne.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les fans de Fribourg Gottéron voulant rester à Davos samedi soir après le premier match de la finale ont probablement été surpris. Les rares hôtels disponibles étaient hors de prix, comme en haute saison. Que se passe-t-il à Davos ce week-end? «Rien», rigole le serveur du «Jody's» en plein cœur de la station. «C'est la saison morte. Il ne se passe plus grand-chose.»

Depuis une semaine, les skieurs ont déserté la bourgade rhétique pour retourner en plaine. «Qui plus est, les vacances de Pâques sont tombées tôt cette année, précise Michael, gérant du Wildmann Pub à l'entrée de Davos Platz. Cela a encore raccourci la saison.»

L'offre et la demande

Dès lors la fin de la saison de ski a provoqué une réaction en chaîne avec la fermeture d'une grande majorité des hôtels de la station. Offre faible, prix élevés. Pas besoin d'avoir fait une école de commerce pour comprendre le mécanisme implacable qui rend même un hôtel bas de gamme terriblement dispendieux.

Au moment d'effectuer les derniers kilomètres vers Davos, la fin de saison saute aux yeux. Les montagnes commencent doucement à verdir et les langues blanches se font de moins en moins présentes sur les versants les plus exposés. «On voit clairement une chute depuis quelques jours, poursuit Michael. Mon pub est ouvert toute l'année hormis deux relâches de deux semaines. Comme je vis ici depuis neuf ans, je ne suis pas surpris. Mais nous avons de la chance de compter sur une grande clientèle locale.»

Funiculaire et boutiques fermés

Pour se rendre au cœur de la station depuis le Wildmann, une balade d'une quinzaine de minutes est nécessaire. «Suivant comment, vous ne croiserez personne jusqu'à la place centrale, nous souffle un client de l'établissement. Une personne ou deux tout au plus.» Le prophète avait raison: il n'y a pas âme qui vive à Davos en ce moment et la petite marche se fait au milieu des enseignes «Geschlossen» et «Ferien». Le plus surprenant? Le funiculaire montant au Schatzalp est fermé pour rénovation. Impossible donc d'aller profiter de la vue au-dessus de Davos.

Après un aller-retour bien peu fructueux vers le centre du village, un retour à l'hôtel s'impose. «Si j'ose vous demander, pourquoi venez-vous à Davos à cette période?», nous lance Monika, la tenancière de l'établissement qui a fait le plein au soir du match Davos - Fribourg. Il est vrai qu'il faut une bien bonne raison pour monter sur les hauts de Landquart à cette période de la saison. «Ah le hockey? Je comprends mieux.» Actuellement seul le HC Davos est une bonne raison pour venir dans les montagnes rhétiques pourtant très ensoleillées. «J'espère que ça va jouer en sept matches, sourit la reponsable du Bellagio B&B. Déjà parce que c'est bien pour le suspense. Mais aussi parce que cela fait monter du monde (rires).»

Rénovations aux quatre coins du village

«Tu as trouvé un hôtel?» Au moment d'arriver à la patinoire, le responsable de la communication du HC Davos est surpris. «Le Hard Rock Hotel est fermé à cause de rénovation et c'est le cas de bien d'autres établissements. Tout le monde profite de cette période pour faire des travaux.» Du côté du Wildmann Pub, on attend encore un peu. «Avec le hockey, nous savons que cela nous fait de jolies soirées, précise Michael. Nous diffusons tous les matches. Et lorsque Davos joue à domicile, il y a beaucoup de fans qui mangent ici.»

Mais ce n'est pas le seul lien entre le bar aux fortes intonations irlandaises et le club de hockey. Sur un mur trône un maillot de Brendan Lemieux, le poil à gratter de la formation davosienne. Vient-il ici? «Une fois par mois au minimum, lance fièrement Michael. Mais pas que lui! Il y a aussi eu Filip Zadina, Calle Andersson et bien d'autres joueurs du HCD. Viendront-ils en ce vendredi soir? «Je ne crois pas, rigole Michael. Brendan est déjà venu en début de semaine. Avec la semaine de pause, les gars ont eu un peu de temps pour se reposer.»

Ce samedi, la station davosienne aura une atmosphère étrange. Ils seront plus de 7000 dans la patinoire. Comme aux plus belles heures de la Coupe Spengler... mais sans tout ce qui en fait sa substance. Sitôt le match terminé samedi soir, la route menant de Davos à Landquart sera prise d'assaut par les automobilistes ayant hâte de quitter la ville fantôme pour retourner en plaine. Étrange décor pour le début d'une finale de National League.