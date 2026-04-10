Reto Berra a de nouveau remporté son duel à distance face aux portiers de Genève-Servette. Fribourg mène 3-1 dans cette demi-finale et le doit à son gardien et son néo-capitaine, Christoph Bertschy. Voici les trois étoiles de cet acte IV.

Matthias Davet Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Christoph Bertschy (Fribourg, attaquant)

Quel match du No 22 de Fribourg Gottéron! Difficilement entré dans ses play-off face à Rapperswil, le Singinois a élevé son niveau de jeu depuis le début des demi-finales. Auteur d'un magnifique but en solo lors de l'acte I, Christoph Bertschy a remis le couvert. Gauche-droite samedi passé. Droite-gauche ce vendredi. Stéphane Charlin n'a rien pu faire.

Après avoir enrhumé le gardien genevois, l'attaquant de l'équipe de Suisse s'en est pris à toute la défense sur le 3-1. Il a quasi tout fait tout seul et n'avait «plus qu'à» mettre la rondelle au fond. Un numéro qui a donné le tournis aux Vernets.

⭐⭐ Reto Berra (Fribourg, gardien)

Si le score est encore paritaire à la mi-match, les Dragons le doivent à leur dernier rempart. Sa dernière apparition aux Vernets s'était soldée par un remplacement en cours de match. Quatre jours plus tard, Roger Rönnberg n'aurait jamais osé faire cela.

À nouveau, Reto Berra a impressionné devant sa cage. Même quand la situation paraissait désespérée, il avait toujours un œil sur le puck. Oui, il a finalement encaissé à trois reprises. Mais il a aussi fait 33 arrêts. C'est pour cela qu'il mérite amplement deux étoiles dans cette partie.

⭐ Robert Mayer (Genève, gardien)

Entré au début du troisième tiers, Robert Mayer a eu droit à un deuxième «blanchissage» dans ces play-off. Le portier de Genève-Servette avait déjà supplé Stéphane Charlin lors de l'acte VI à Lausanne. Avec succès puisqu'il avait fait partie de la remontada des Grenat.

Ce vendredi, son équipe a eu moins de réussite. Elle s'est certes rapprochée de Fribourg, mais sans parvenir à égaliser. Dans sa cage, le No 29 a fait les arrêts qu'il fallait (7). Cela n'a pas été suffisant pour que le kop genevois tombe, cette fois, dans l'euphorie.

Flop: Stéphane Charlin (Genève, gardien )

Difficile de jeter totalement la pierre au premier portier grenat, qui n'a de loin pas été aidé par ses défenseurs aux Vernets. Souvent, Roger Karrer et ses coéquipiers l'ont abandonné. Mais il faut aussi préciser qu'il a clairement perdu son duel à distance face à Reto Berra.

Là où le gardien fribourgeois a fait d'immenses arrêts pour garder son équipe dans le match, Stéphane Charlin est allé chercher le puck au fond de ses filets. Attilio Biasca a bien buté sur lui (6e), mais c'est à peu près tout.