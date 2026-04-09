Fribourg a remporté un nouveau match à la BCF Arena face à Genève-Servette en demi-finale (2-1). Top Scorer des Dragons, Henrik Borgström a de nouveau été impressionnant et il mérite nos trois étoiles.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Henrik Borgström (Fribourg, attaquant)

Le théorème comme quoi un joueur portant le casque de Top Scorer est trois fois plus visible doit être pris en considération au moment d'attribuer ces trois étoiles à Henrik Borgström. Mais malgré cela, il faut mettre en avant le match XXL de l'ailier de Fribourg Gottéron. Sa capacité à rendre le puck intelligent a fait merveille en zone offensive lors de cette troisième manche face à Genève-Servette.

Et lors du power-play, il a laissé les autres être intelligents à sa place (et à celle du puck). La merveille de passe signée Yannick Rathgeb lui a permis de se retrouver seul face à la cage vide. Forcément, un buteur comme lui n'a pas tremblé au moment de trouver le filet de Stéphane Charlin. Cette réussite a ponctué sa superbe soirée durant laquelle il a également su conserver le puck contre les bandes tout au long du match.

⭐⭐ Reto Berra (Fribourg, gardien)

Lorsqu'une équipe tire 14 fois en direction du but adverse et concède 25 lancers, elle ne peut pas gagner sans un gardien en grande forme. Et Reto Berra a parfaitement endossé ce costume lors de ce troisième match. Chassé après quatre buts deux jours plus tôt aux Vernets, le portier zurichois des Dragons s'est montré intraitable - à une exception près - durant cette rencontre à la maison.

Reto Berra a surtout réalisé les arrêts dans les moments clés. On pense évidemment à son sauvetage face à Josh Jooris (23e), lorsque le score était encore de 0-0. Peu après la réduction du score adverse, il a été parfait face à Jimmy Vesey lorsque celui-ci avait le puck de l'égalisation au bout de la palette (43e). Timing is everything. Et Reto Berra s'en est souvenu ce mercredi soir.

⭐ Tim Bozon (Genève, attaquant)

De son match, on se souviendra de son incitation à la bagarre lancée à Ludvig Johnson, le défenseur de Fribourg Gottéron. Après une passe de lutte dans le coin, le Français à licence suisse a voulu continuer les hostilités au moment du retour vers le banc.

Mais réduire le match de Tim Bozon à cette seule scène serait faire abstraction du reste. À savoir une belle implication en zone offensive et de ses trois tirs cadrés. Avec un peu de réussite, l'international français aurait pu terminer la rencontre avec un but à son compteur. Il a été de loin le Genevois le plus remuant lors de cette rencontre malgré la défaite.

Flop: Jesse Puljujärvi (Genève, attaquant)

Un soir sans pour le puncheur finlandais. Ce n'est pas faut d'avoir essayé ni d'avoir tenté d'imposer son jeu physique aux Dragons. Mais Jesse Puljujärvi n'a pas été efficace et a été parfaitement muselé par la défense adverse, si bien qu'il en a commencé à se frustrer à mesure que la soirée avançait. Son inhabituel tir sur réception totalement manqué en est une preuve.

Peu à l'aise à 5 contre 5, il n'a pas franchement pu se mettre en lumière en supériorité numérique. On peut également se demander si son entraîneur, Ville Peltonen, n'a pas forcée sur sa ligne finlandaise en power-play, notamment lorsque celle-ci a été envoyée sur la glace en début de pénalité sans avoir quitté la glace après la faute adverse. Pas le meilleur moyen de briller...