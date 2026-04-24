Sandro Aeschlimann a rendu Fribourg Gottéron muet

Fribourg n'a pas trouvé la solution face au verrou mis en place par Davos lors de l'acte IV de la finale. La faute à un tout grand Sandro Aeschlimann qui est notre homme du match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Sandro Aeschlimann (Davos, gardien)

Le gardien des Grisons a réalisé 36 arrêts sur les 36 tirs adverses pour terminer sur un superbe blanchissage. Oui, Sandro Aeschlimann a peut-être eu la tâche un peu facilitée par les Dragons qui n'ont pas toujours mis beaucoup de pression autour de lui. Toujours est-il que le dernier rempart a su faire le dos rond lorsque cela était nécessaire.

Il a surtout su faire face aux attaquants adverses lors d'une deuxième période que les Dragons ont globalement maîtrisée. Oui, Sandro Aeschlimann mérite ce statut d'homme du match sans le moindre doute. Mais il a également profité d'une attaque fribourgeoise terriblement à la peine au moment d'attaquer, à cause d'un repli défensif très inspiré de ses défenseurs.

⭐⭐ Julian Parrée (Davos, attaquant)

A-t-il été l'attaquant du HCD le plus remuant de cette rencontre? Certainement pas. Mais Julian Parrée peut par contre se targuer d'avoir été le seul joueur grison à faire trembler les filets. Et lorsqu'une rencontre se gagne sur le plus petit des scores, il devient compliqué de trouver un autre joueur à mettre en évidence. Un Rasmus Asplund, omniprésent à l'engagement, aurait également mérité une mention.

Mais au final, c'est le joueur né aux Pays-Bas qui a débloqué la situation. Amené à jouer un rôle plus en vue dans cette équipe grisonne en raison de l'absence de Valentin Nussbaumer, Julian Parrée a déjà inscrit son deuxième but de la finale. Et pas n'importe comment puisque son tir soudain et puissant de la cinquième minute a laissé sans voix Reto Berra.

⭐ David Aebischer (Fribourg, coach des gardiens)

Difficile de sortir un joueur de Fribourg Gottéron du lot après cette rencontre perdue à domicile. Maximilian Streule aurait pu être mis en évidence, tout comme Jamiro Reber. Mais les deux hommes n'ont pas non plus crevé l'écran face aux Davosiens.

David Aebischer n'a pas non plus crevé l'écran. Il l'a par contre scruté. Au moment où le HCD avait inscrit le 0-2, l'entraîneur des gardiens a incité son banc à challenger la décision pour une obstruction sur Reto Berra. Bien lui en a pris, puisque la seconde réussite adverse a été annulée, donnant ainsi une chance aux Dragons de revenir dans la rencontre. Un sursis dont Fribourg Gottéron n'a pas su profiter.

Flop: Lucas Wallmark (Fribourg, attaquant)

Le Suédois n'a pas pesé sur la rencontre d'un point de vue offensif. Et lorsqu'une équipe termine avec un zéro pointé en attaque, c'est forcément du côté de l'un de ses détonateurs que l'on se retourne. Lucas Wallmark n'a pas su se montrer dominant aux engagements, notamment en zone offensive (3/10) et le power-play n'a pas été efficace avec lui à la baguette.

Le No 32 n'est évidemment pas le seul joueur offensif des Dragons responsable lors de cette défaite à domicile. Mais comme le disent souvent les entraîneurs, dans un match serré, les meilleurs joueurs sur le papier doivent également l'être sur la glace. Ce vendredi, ce ne fut de loin pas le cas.