Sandro Aeschlimann a parfaitement su rebondir

Davos a repris l'avantage de la glace en s'imposant à Fribourg grâce à un Sandro Aeschlimann dans un grand soir. Il est logiquement notre homme de la soirée.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Sandro Aeschlimann (Davos, gardien)

Samedi, Sandro Aeschlimann n'a pas coûté le match à son équipe. Pas forcément à son avantage sur un but des Dragons, il a «fait le job». Ni plus, ni moins. Mais pour gagner en play-off, un gardien doit souvent faire le petit truc supplémentaire. Et c'est précisément ce que le dernier rempart des Grisons a fait ce lundi soir, notamment en arrêtant une double chance de Julien Sprunger en deuxième période alors que les Dragons pressaient pour revenir à 2-3.

En fin de rencontre, le gardien du HCD n'a pas eu de miracle à réaliser. Il a par contre sans cesse réalisé des arrêts propres et n'a jamais laissé de rebonds aux attaquants de Fribourg Gottéron. Il termine la soirée avec 31 parades sur 32 tirs cadrés et un joli 96,88% d'arrêts. Propre.

⭐⭐ Klas Dahlbeck (Davos, défensuer)

On peut dire que le défenseur suédois de Davos était une Klas au-dessus de tout le monde. Et ce n'est pas uniquement pour le jeu de mots. Non, l'arrière a été intransigeant défensivement et particulièrement fiable en infériorité numérique. C'est d'ailleurs lui qui a fait le désespoir des attaquants de Fribourg Gottéron durant près de six minutes (!) avec un homme de moins sur la glace.

Rigoureux défensivement, on le savait et personne n'est surpris. Par contre, il a également été inspiré offensivement, puisque c'est lui qui a inscrit le 0-2, synonyme de victoire pour son équipe. Il a certes été aidé par la «trouée» de Reto Berra en la circonstance, mais il a eu le mérite d'être au bon endroit, au bon moment. Bref, ce n'était pas un but de grande classe, mais du grand Klas.

⭐ Simon Seiler (Fribourg, défenseur)

Tout au long de ces play-off, le No 5 des Dragons a joué avec une belle assurance en défense. Comme un routinier, il n'a jamais paru hors de position lors de ce second acte de la finale. Comme Dahlbeck, il a également disputé un nombre incalculable de minutes en supériorité numérique. Enfin si, calculable puisqu'il a passé 6'59'' sur la glace avec un homme de moins sur la glace. Impressionnant.

Et offensivement, il aurait pu inscrire un doublé, puisque c'est lui qui a d'abord réduit la marque d'un joli tir de la ligne bleue. À cette occasion, il a inscrit son quatrième but en carrière dans l'élite et son premier en play-off. Pour son 186e match de National League, il a encore touché le poteau quelques minutes après son 1-2. La soirée a failli être mémorable pour lui.

Flop: Benoît Jecker (Fribourg, défenseur)

En voyant le défenseur de Fribourg rater sa relance à la 3e minute, tous les entraîneurs professionnels et amateurs de football, hockey, tennis, ping-pong et peut-être même de tchoukball ont dû crier en chœur «pas dans l'aaaaaaxe». Et c'est précisément ce qu'a fait Benoît Jecker, mis sous pression par Chris Egli.

Le match n'aurait pas pu plus mal commencer pour Fribourg Gottéron... et pour son défenseur pourtant irréprochable depuis le début de saison. Menés 0-1 après une poignée de secondes, les Dragons n'ont jamais réussi à revenir sur Davos. Ce n'est évidemment pas uniquement de la faute de son arrière au numéro 7. Mais il n'a pas aidé, surtout qu'il était sur le banc des pénalités lors du 1-3 grison.