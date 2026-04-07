Absent durant deux tiers, Fribourg s'est logiquement incliné lors du deuxième match de la demi-finale face à Genève (7-3). Tout n'est par contre pas à jeter pour Gottéron qui, enfin, a inscrit son premier but en power-play en play-off.

Matthias Davet Journaliste Blick

4-0 après 35 minutes. Des Dragons inexistants. Ce n'est sans doute pas de cette manière que Roger Rönnberg avait imaginé le deuxième acte de la demi-finale face à Genève ce lundi. L'entraîneur de Fribourg a pourtant une explication assez simple à la déconvenue initiale de son équipe. «J'avais un peu peur de ce match, avoue-t-il. C'est une réaction typique d'une équipe qui a gagné le premier match et qui est un tout petit peu trop heureuse. En face, c'était l'inverse.»

Selon le Suédois, ses joueurs se sont vus trop beaux au moment d'arriver aux Vernets. Un constat que ne nie pas le défenseur, Michael Kapla. «Ce genre de choses arrive, admet l'Américain. Si tu n'arrives pas à 100%, tu te retrouves mené 4-0.» Ce qui est exactement arrivé à Gottéron ce lundi.

Le message à la deuxième pause

Il faut dire que quand l'équipe écope aussi de deux pénalités pour un surnombre dans les six premières minutes, cela se complique. «La première est malchanceuse et la seconde est de la faute du staff, tempère Roger Rönnberg. Il y a du bruit dans cette patinoire et c'est parfois difficile de parler aux gars.» Avec l'ouverture du score de Vili Saarijärvi trois secondes après le début de la première punition, Gottéron a commencé cette partie du mauvais pied (3e).

Et tout a empiré pour les Dragons dans le deuxième tiers. En dix minutes, ils ont encaissé trois buts et étaient donc menés de quatre longueurs. «Genève a été meilleur que nous, lâche le technicien. On n'a pas montré un beau visage.» Lors de la deuxième pause, Roger Rönnberg a donc fait passer un message: «J'ai dit aux gars qu'il fallait montrer notre identité. Cette équipe n'abandonne jamais et, avec un premier but, tout pouvait changer.»

Un changement d'état d'esprit

C'est exactement ce qu'il s'est passé lors de la troisième période. Julien Sprunger a inscrit son 412e but en carrière et, entre la 46e et la 52e, Gottéron a frappé à trois reprises. L'égalisation n'était plus très loin. «Si on ne prend que ce troisième tiers, ça montre qu'avec de la confiance, on joue du bon hockey», appuie Michael Kapla.

D'ailleurs, malgré la déconvenue finale (7-3), Roger Rönnberg retient aussi cet aspect positif. «J'ai été très impressionné par notre changement d'état d'esprit. Si on joue 60 minutes comme on l'a fait lors des 20 dernières, je suis très optimiste.» Même si Genève ne jouera sans doute pas toute la série autant sur ses serres arrières.

«Ça fait du bien»

Le dernier point positif pour les Dragons est, enfin, la première réussite en power-play. Il a fallu attendre 65'36 pour qu'ils trouvent enfin le fond des filets en play-off avec un homme de plus sur la glace. «Ça fait du bien, sourit Roger Rönnberg. On voit que sans ces buts, c'est dur de gagner un match. D'autres vont venir. Il faut juste trouver cette attitude de tirer plus souvent.»

À voir si la fameuse analogie de la bouteille de ketchup, chère aux hockeyeurs et qui veut qu'après un but, de nombreux autres vont tomber, s'appliquera également à Fribourg Gottéron. Premier élément de réponse mercredi, lors de l'acte III entre les Dragons et les Aigles.