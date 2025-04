1/11 Bras dessus bras dessous, le capitaine du HCD Andres Ambühl (à gauche) et Marc Wieser se dirigent vers les fans après la défaite 4-6 lors du sixième match de demi-finale contre les ZSC Lions. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Les caméras sont pratiquement sans cesse braquées sur lui. Dans les derniers moments de sa carrière au HCD, tous les mouvements d’Andres Ambühl sont observés. Ses parents Annamargreth et Andres sont également assis dans les tribunes. Que l’homme de 41 ans marque encore un but pour son dernier match avec Davos est un cadeau pour les fans, dira-t-il une demi-heure après le match, «mais le but est arrivé trop tard». Les Grisons ne sont pas parvenus à renverser la situation face à Zurich. En s’inclinant 4-6, ils ont perdu leur série 4-2 et sont éliminés au stade des demi-finales.

Malgré tout, les ovations debout et les chants étaient de mise à Davos. Andres Ambühl et Marc Wieser ont ainsi fait leurs adieux à la National League. La poignée de main entre les équipes a pris du temps, les joueurs zurichois ont félicité les deux vétérans. Ces derniers ont ensuite effecuté des tours d’honneur sous les applaudissements. Marc Wieser, a tendu une canne à son père et fidèle supporter Roman. Des larmes ont brillé dans ses yeux. «C’était une belle époque, lance l’attaquant. Dans les dernières secondes du match, j’ai pensé à ces personnes qui m’ont soutenu toutes ces années.»

Ambühl fidèle à lui-même

Comme à son habitude, Andres Ambühl voyait les choses de manière pragmatique. «Dix minutes avant la fin, on voyait déjà que ce serait le dernier match. Nous avons encore une fois tout tenté.» En vain. Son infatigable combativité est soulignée par ses coéquipiers et ses adversaires. Le capitaine du HCD l’incarne. Ses sentiments dans les dernières minutes? Après la sirène? «J’ai simplement joué et je n’ai pas vraiment réfléchi à tout cela. Maintenant, c’est la fin», répond sobrement le joueur. Le recordman a-t-il seulement réalisé que sa carrière en club était terminée? «Oui, je le réalise déjà. Je suis tellement serein parce que j’ai eu suffisamment de temps pendant la saison pour me préparer à ce moment. Les sentiments viendront peut-être plus tard.»

Lorsqu’on les interroge sur leur avenir lointain, Marc Wieser plaisante et affirme que la saison prochaine, il sera aussi dans les tribunes en tant que supporter. Andres Ambühl sait déjà qu’en automne, il pourra consacrer beaucoup de temps à son passe-temps favori: la chasse. Mais il y a une chose que l’on veut encore savoir sur le chouchou du public: est-il encore motivé pour se battre en équipe nationale pour une place au Championnat du monde? «Si on me convoque, j’y vais volontiers.» Ça tombe bien, le sélectionneur Patrick Fischer semble avoir l’intention de le faire.

C’est d’ailleurs tout ce que souhaite le coach du HC Davos Josh Holden. L’entretien d’adieu avec Andres Ambühl sera l’un des premiers qu’il mènera pour l’analyse d’après-saison. Que va-t-il encore dire à un joueur de ce calibre? Le coach hausse les épaules et plaisante en disant qu’il se fera peut-être simplement dédicacer un maillot par lui. «Ce fut un honneur de faire partie de la carrière d’Andres Ambühl et de Marc Wieser», ajoute Josh Holden avec sérieux. «Tous deux sont des gagnants», conclut-t-il.