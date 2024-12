Killian Mottet: «Ce premier but est un sacré soulagement»

Killian Mottet peut souffler après avoir marqué son premier but de la saison. Photo: keystone-sda.ch

Lorsque Killian Mottet s'est présenté seul face à Benjamin Conz, l'attaquant a probablement dû réfléchir à toutes les occasions manquées. Durant cette interminable période de doute, le buteur n'avait en effet toujours pas trouvé le chemin des filets en National League, cette saison. Alors lorsque son tir a filé entre les jambes de Benjamin Conz, il a poussé un immense soupir de soulagement. Oui, ce 5-0 n'a rien changé à l'issue du match Fribourg - Ajoie. Pour lui, par contre, ça change tout. Interview.

Quelles sont tes émotions au moment où le puck termine au fond du but?

On se dit qu'enfin! Je pense qu'on a vu à ma réaction (rires). À cet instant, il y a plein de choses qui passent par la tête. Je pense aux amis, à la famille, à ma femme. Bref à toutes les personnes qui m'ont soutenu.

On te sent ému.

Oui, je le suis. Et puis, je pense aussi un peu aux critiques, bien évidemment. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Je sais que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Je n'ai pas lâché et j'ai continué à travailler. C'est sûr que pour l'équipe, peut-être que ce n'était pas le but le plus important, mais pour moi, ça l'était. Je suis très content d'avoir pu participer à la fête.

Ce but veut aussi dire qu'on va arrêter de te parler de cette série de matches sans but...

Vous faites votre travail et moi j'essaie de faire le mien au mieux. Mais c'est vrai qu'il n'y aurs plus cette question et cela ne me manquera pas. Parce que c'est sûr qu'à force ça pèse même si ça n'est pas la première fois que cela m'arrive.

Ce but tombe après cette période où tu étais surnuméraire. Comment tu as vécu ces trois matches?

Ça fait toujours quelque chose quand tu te prépares pour un match et que tu arrives le matin et que tu apprends que tu ne joues pas. Après, comme je l'ai déjà dit, il y a deux possibilités. Soit tu abandonnes, tu lâches, tu baisses les bras et c'est fini. Soit tu la boucles et tu continues à travailler. Pendant cette semaine où je n'ai pas joué, j'ai redoublé d'efforts pour bosser encore plus fort. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Là, je suis allé très bas. C'est la première fois de ma carrière que je suis trois fois surnuméraire de suite et j'ai utilisé ça pour me mettre un coup de pied au cul.

Quelle a été la réaction de tes coéquipiers après ton but?

Ils étaient tous contents pour moi. Je pense que ça s'est vu. Déjà sur la glace, les gars qui étaient là m'ont pris dans les bras. Puis après, effectivement, sur le banc aussi, ils sont tous venus me féliciter. Et puis Julien (ndlr Sprunger) m'a dit une petite phrase. Mais je vais la garder pour moi.

Et dans le même temps, le kop a chanté ton nom. Ce n'est pas la première fois, mais là ça devait être un peu différent non?

Ca faisait longtemps que je ne les avais pas entendu chanter mon nom (rires). Donc oui, ça ne peut faire que plaisir. Et je tiens d'ailleurs à les remercier.

Ce premier but tombe juste avant la pause. Ce n'est pas le timing idéal, non?

Oui, bien sûr, mais dans deux semaines, on recommencera. Et je vais repenser à ce moment. On va profiter aussi pour se reposer un peu. Cela ne fera pas de mal.