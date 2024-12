Loïc Galley (ici face à Jerry Turkulainen) a tenu bon face aux attaquants ajoulots Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Pour la deuxième rencontre consécutive, Fribourg Gottéron avait titularisé Loïc Galley, 22 ans, devant son filet. Samedi à Berne, il avait parfaitement réagi après une entame de match compliquée et un but rapidement encaissé. Pour cette rencontre, il avait même ajouté un peu de style à sa prestation. Arborant son équipement vert de Thurgovie, club où il est prêté, il a parfaitement collé avec la thématique puisque le maillot fribourgeois était de la même couleur en raison d'une action caritative.

C'est donc tout de vert vêtu qu'il a été envoyé une nouvelle fois devant le filet face à Ajoie, en l'absence de Reto Berra, malade. Le jeune portier de 22 ans a rapidement été mis à contribution par Julius Nättinen. Le Finlandais a constaté que celui qui joue habituellement en Swiss League n'est pas un bleu pour autant.

Conz n'est pas en reste

Mais la première période a surtout été l'occasion pour Benjamin Conz de briller. Et pas qu'un peu. Le portier jurassien a tour à tour mis en échec Christoph Bertschy et Julien Sprunger (8e) puis Jeremi Gerber (16e). À la 12e minute, Benjamin Conz a été sauvé par son poteau droit. Le gardien n'a par contre rien pu faire sur le tir de Jakob Lilja à quelques secondes de la première pause. Le Suédois a été parfaitement servi par Linden Vey, auteur d'un superbe débordement sur la droite.

Fribourg Gottéron a creusé l'écart lors de la deuxième période pour assurer les trois points avant le second thé. Et Loïc Galley n'est pas étranger au 2-0 de son équipe. Sur une relance très inspirée, il a mis sur orbite Linden Vey qui a pu se présenter seul face au but ajoulot et a été retenu de manière illicite. Lucas Wallmark a proprement inscrit le tir au but (24e, 2-0). Problème? Sur l'action initiale, Linden Vey était très probablement hors-jeu, mais le staff jurassien n'avait pas la possibilité de demander aux arbitres d'aller consulter la vidéo. À la suite d'un coup d'œil de Julien Sprunger, Sandro Schmid a classé l'affaire (37e, 3-0).

Remontée en cours

L'ultime période a vu Fribourg Gottéron ne pas trop forcer pour gratter trois précieux points pour la suite de la saison. Sandro Schmid a même réalisé un doublé à la 45e minute après avoir parfaitement exploité un nouveau service parfait de Linden Vey. Mais l'essentiel était ailleurs. Il fallait coûte que coûte préserver le blanchissage de Loïc Galley, son premier à ce niveau de la compétition. Mission accomplie sans trembler. Et c'est finalement Killian Mottet qui a été le suivant à faire trembler les filets. Le No 71, muet depuis le début de saison, a trompé Benjamin Conz entre les jambes. Il a donc dû attendre son 26e match pour débloquer son compteur (5-0).

Les Fribourgeois ont ainsi pu remporter leur deuxième match de rang, le quatrième en cinq rencontres. De quoi partir en pause sur une note positive. Avec 39 points, les hommes de Pat Emond enjambent les Langnau Tigers et se hissent à la hauteur d'Ambri-Piotta, huitième. La sixième place directement qualificative pour les play-off se rapproche doucement. Mais Zoug possède tout de même sept points d'avance sur Fribourg et a disputé un match de moins.