Stéphane Charlin a-t-il encore les oreilles qui sifflent ce samedi matin? Possible, tant il a généré une bronca lors de la fin du quatrième match de la série lémanique en déplaçant sa cage. Une habitude qu'a le gardien et qui n'est pas du goût des Lausannois. Voici les faits marquants de cette rencontre remportée par les Genevois.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation