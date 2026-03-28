DE
FR

Faits marquants de l'acte IV
«Partout, il déplace sa cage et les arbitres devront intervenir»

Le Lausanne HC a laissé échapper l'avantage de la glace acquis à Genève. Pour cet acte IV, l'attitude de Stéphane Charlin a agacé le staff vaudois et les fans du LHC. Les arrêts du gardien ont énervé également.
Publié: 07:55 heures
1/2
Stéphane Charlin a pour habitude de déplacer sa cage
Photo: Getty Images
Blick_Matthias_Davet.png
Blick_Gregory_Beaud.png
Matthias Davet et Grégory Beaud

Stéphane Charlin a-t-il encore les oreilles qui sifflent ce samedi matin? Possible, tant il a généré une bronca lors de la fin du quatrième match de la série lémanique en déplaçant sa cage. Une habitude qu'a le gardien et qui n'est pas du goût des Lausannois. Voici les faits marquants de cette rencontre remportée par les Genevois.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
Genève Servette HC
Genève Servette HC
Lausanne HC
Lausanne HC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      Genève Servette HC
      Genève Servette HC
      Lausanne HC
      Lausanne HC