Le Lausanne HC a laissé échapper l'avantage de la glace acquis à Genève. Pour cet acte IV, l'attitude de Stéphane Charlin a agacé le staff vaudois et les fans du LHC. Les arrêts du gardien ont énervé également.

Stéphane Charlin a-t-il encore les oreilles qui sifflent ce samedi matin? Possible, tant il a généré une bronca lors de la fin du quatrième match de la série lémanique en déplaçant sa cage. Une habitude qu'a le gardien et qui n'est pas du goût des Lausannois. Voici les faits marquants de cette rencontre remportée par les Genevois.