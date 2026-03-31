Ajoie se fait balayer dans son play-out face à Ambri

Matthias Davet Journaliste Blick

«Direction, staff, joueurs. Tous responsables.» Le message des supporters d'Ajoie avant l'acte IV du play-out face à Ambri avait le mérite d'être clair. Au lendemain du licenciement de Greg Ireland et de la nouvelle prise de pouvoir ad interim de Julien Vauclair, Porrentruy voulait voir une réaction. Une quatrième défaite de rang face aux Tessinois et les Jurassiens devraient attendre un éventuel barrage de promotion/relégation.

Chose que les joueurs du HCA ne voulaient pas. Après à peine 23 secondes de jeu, ils ont bénéficié d'un power-play et ont cru ouvrir la marque quelques instants plus tard. Pour sa première dans cette série, le Canadien Jonathan Hazen a dévié le lancer de Julius Nättinen (2e). Sauf que, au début de l'action, le puck avait touché le filet de protection et après visionnage de la vidéo, les arbitres ont annulé la réussite.

Ajoie réalisait tout de même un bon début de match mais s'est fait surprendre, en contre, par les Léventins. Michael Joly a parfaitement servi Alex Formenton, qui a pu glisser la rondelle sous Damiano Ciaccio (9e). Les occasions les plus franches étaient en faveur des visiteurs, et Dario Bürgler a même touché les montants (15e).

Bagarre et pénalités de match

Le deuxième tiers a surtout été animé par le Tessinois Miles Müller. Le No 17 a d'abord bousculé le portier adverse (24e), ce qui lui a valu un échange de poings avec Valentin Pilet. Un peu plus tard, il a envoyé balader Arno Nussbaumer dans la bande. Fatigué par son comportement, Jannik Fischer – qui retrouvait la glace pour la première fois depuis le 1er février – s'est battu avec lui. Résultat, les deux hommes ont été prématurément envoyés sous la douche (37e).

Sur la glace, ce deuxième tiers a de nouveau été dominé par les Léventins, qui ont tiré deux fois plus souvent que les Jurassiens en direction du but adverse (7-15). Petit à petit, Ajoie se rapprochait d'un éventuel barrage.

Doublé de Michael Joly

Celui-ci a été officialisé peu après 22h15. Malgré une poussée dans le troisième tiers, la troupe de Julien Vauclair n'est pas parvenue à égaliser et se fait donc balayer dans ce play-out. En fin de match, Michael Joly à deux reprises a scellé le score et le destin d'Ajoie.

Pour l'instant, le HCA est dans l'attente de la finale de Swiss League. Si le HC Sierre la remporte, les Valaisans seront sacrés champions de deuxième division face à La Chaux-de-Fonds. Et comme ils ne peuvent pas monter, les Vouivres seraient sauvées sur tapis vert. Dans le cas contraire, un nouveau derby aurait lieu en barrage, tout comme en 2023. Actuellement, il y a 1-1 dans cette série, après la victoire des Abeilles ce mardi aux Mélèzes.